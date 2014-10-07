رقم صادرات استان همدان راضی کننده نیست/ فرش همدان صاحب و متولی مشخصی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت بعد از ظهر سه شنبه در سومین کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان همدان از سنگین و قوی نبودن دستور کار جلسه انتقاد کرد و اظهار داشت: برداشتهای معادن باید به صورت فرآوری شده از استان همدان صادر و اظهارنامه صادراتی از استان همدان انجام شود.

وی با بیان اینکه به معادن زمانی داده شود تا ماشین آلات فرآوری تهیه کنند و معادن استان به کسی که کارخانه فرآوری نداشته باشد داده نشود، بیان کرد: بیشترین مسئولیت را در رابطه با توسعه اقتصادی، تولید و حل مشکل بیکاری بر عهده داریم و توسعه اقتصادی با تولید و صادرات امکان پذیر است.

استاندار همدان با بیان اینکه سرمایه گذاری و سرمایه گذار برای من محترم است و برای همه باید محترم باشد، عنوان کرد: در صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی قول های دولت تدبیر و امید و بیانات مقام معظم رهبری در منشور اقتصادی کشور محقق می شود.

نیک بخت با بیان اینکه در منطقه جنگ، خونریزی، مسلمان کشی، برادر کشی و غیره وجود دارد اما با این شرایط اعتلای فرهنگ، علوم، دانش و غیره در کشور امن و آرام انجام می شود، ادامه داد: توسعه صادرات غیر نفتی از مهمترین اهداف توسعه است و امیدواریم که این مسئله عملیاتی و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه اگر وعده های داده شده به مردم عملیاتی شوند مردم از شرایط خوبی بهره مند می شوند، افزود: جلسات توسعه صادرات به صورت ماهانه تنظیم و برگزار شوند و امیدواریم در جلسات بعدی آمار دقیق تر و درست تری در دسترس باشد و گزارشی از رفع مشکلات صادر کنندگان ارائه شود.

استاندار همدان با بیان اینکه نباید عملکرد صادرات استان به گونه ای باشد که حتی یک دلار از صادرات کم شود، عنوان کرد: صادر کننده، تولید کننده و مصرف کننده همه انتظارات سنگینی از صنعت، معدن و تجارت دارند و صنعت، معدن تجارت باید آمادگی زیادی داشته باشد و بیشتر به موضوع صادرات توجه کند.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه این حرف که برخی از مسئولان می گویند قدرت نداریم حرف بدی است، ادامه داد: اگر دستور صادر شود که از امروز از معدن استخراج ممنوع است کسی نمی تواند مانع این دستور شود.

وی با بیان اینکه صادرات از استان همدان انجام می شود اما منافع به استان نمی آید هیچ، ولی حداقل اظهارنامه باید از همدان باشد تا از میزان صادرات انجام شده مطلع باشیم و بتوانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم، افزود: در شش ماه گذشته 140 میلیون دلار صادرات از استان همدان انجام شده است در حالی که برنامه صادرات استان برای امسال 700 میلیون دلار بود و در این شش ماه نیمی از برنامه هم محقق نشده است.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه باید تا پایان سال صادرات 700 میلیون دلاری برای استان همدان محقق شود، افزود: اگر صادرات استان به میزان برنامه ریزی شده نرسد مسئولان امر بازخواست می شوند و باید تمام تلاش ها به کار گرفته شود تا صادرات استان به 700 میلیون دلار تا پایان سال برسد.

نیک بخت با بیان اینکه امروز صادرات راضی کننده نیست و باید صادرات استان احیا شود، عنوان کرد: گزارش هایی که در این جلسه داده شد قابل قبول نیست و اطلاعات ارائه شده کم و گزارش ناقص است و آمار صادراتی که داده می شود باید آمار گمرک همدان و گمرکات کشور باشد.

وی از گمرک همدان انتقاد کرد و با بیان اینکه باید فکری به حال گمرک همدان کرد، بیان کرد: امسال سیب زمینی از استان همدان صادر نشده است و وضعیت صادرات استان رضایت بخش نیست.

استاندار همدان خواستار برگزاری جلسه با حضور نمایندگان صادراتی، امور مالیاتی، گمرک و غیره در روز آینده شد و اظهار داشت: استان برای من مهم است چراکه آبرو گذاشته ام و برای من سخت است که سیستمی اظهار ناتوانی می کند.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه در دو یا سه سال اخیر برای صادرات استان کار زیادی انجام نشده است، بیان کرد: کار اصلی صنعت، معدن و تجارت در حوزه تولید و صادرات است پس باید به این مقوله توجه ویژه ای شود.

وی با بیان اینکه اگر تا پایان سال صادرات استان به 700 میلیون دلار نرسد خیلی بد خواهد شد و این حرف را با در نظر گرفتن شرایط می زنم، ادامه داد: صادر کننده نباید مانع مالیاتی داشته باشد و این موضوع باید به گمرک هم اعلام شود.

استاندار همدان با بیان اینکه ناجی شرایط اقتصادی کشور صادرات است، عنوان کرد: صادرات فرش استان خوب نیست و فرش که صاحب و متولی مشخصی ندارد.

نیک بخت با بیان اینکه انجام صادرات 700 میلیون دلار چیزی نیست چراکه استان ظرفیت بالایی دارد و اگر مشکلی در این رابطه وجود دارد از صادر کننده و ظرفیت استان نیست بلکه از مسئولان امر است، بیان کرد: از هم اکنون تمهیدات لازم برای نمایشگاه اکسپوی 2015 انجام و هر محصولی که لازم است به این نمایشگاه برده شود.