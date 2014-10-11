زیرساخت برخی واحدهای مسکن مهر همدان دچار مشکل است/ اعتبار موجود برای تهیه وسایل راه و شهرسازی کفایت نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نعمت چهاردولی بعد از ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیر جدید راه و شهر سازی استان همدان با بیان اینکه استان همدان در محوری استراتژیک قرار گرفته است و محدوده ای که به جنوب و غرب ارتباط دارد،اظهار داشت: از هر مسیری که بخواهیم عبور کنیم استان همدان پیش رو است و این می طلبد که در ابعاد مختلف توجه ویژه ای به استان همدان شود.

وی با بیان اینکه در برخی از سال های 26 هزار نفر کشته حوادث جاده ای در کشور وجود داشت، بیان کرد: هم اکنون تعداد کشته های حوادث جاده ای کشور به 19 هزار نفر رسیده که جا دارد کمتر از این نیز شود و وزارت راه و شهر سازی با جان مردم عجین شده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت راه و شهر سازی همانند رگ های خونی بدن است، عنوان کرد: 92 درصد حمل و نقل کشور به صورت جاده ای و هشت درصد به صورت ریلی، هوایی و دریایی انجام می گیرد.

چهاردولی با بیان اینکه استان همدان ار نعمت ریل بهرمند شده است و جا دارد که خدمات ریلی استان همدان صرفا مسافربر نباشد، ادامه داد: باید بر روی خدمات باری ریلی در استان همدان کار شود چراکه این قسمت مظلوم مانده است.

وی با بیان اینکه امروز وزیر توان ویژه ای برای احیای ریل در کشور گذاشته است، افزود: فرودگاه همدان پتانسیلی برای استان است و نیاز به یاری و کمک بیشتری دارد، حاجیان حج تمتع از فرودگاه همدان اعزام شدند و این جای خوشحالی دارد اما حمایت بیشتری لازم است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز راه های روستایی عامل محافظت برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر است و اگر راه های روستایی مهیا شود روستائیان کمتر به شهر مهاجرت می کنند در نتیجه حاشیه نشینی، بیکاری و بذه کمتر می شود، اظهار داشت: در استان همدان روستا های بالای 20 تا 50 خانوار وجود دارد که هنوز از راه هار وستایی بهرمند نشده اند.

علی نعمت چهاردولی با بیان اینکه در حوزه مسکن مهر وزیر تاکید کرد که متعهد هستم مسکن مهر را به پایان برسانم، ادامه داد: مسکن مهر همدان در قسمت هایی به خصوص زیر ساخت ها دچار مشکل است و برخی از واحد های مسکن مهر آماده تحویل است اما نیاز به آب، برق، گاز و غیره دارد.

وی با بیان اینکه راه و شهر سازی استان نیاز به وسایل و تجهیزات دارد چراکه وسایل و تجهیزات راه و شهر سازی استان همدان مستهلک شده است، ادامه داد: مقدار کمی اعتبار برای تجهیز وسایل راه و شهر سازی می آید که آن مقدار کم نیز برای تامین قطعات یدکی وسایل موجود هزینه می شود.

مدیر کل راه و شهر سازی استان همدان در ادامه با بیان اینکه سه برنامه کوتاه، میان و بلند مدت برای راه و شهر سازی استان همدان تدوین شده است، اظهار داشت: راه های روستایی بالای 20 خانوار تا پایان برنامه بلند مدت به طور کامل آسفالت شده اند.

محمد رودباری با بیان اینکه گردشگری محور توسعه است و اگر بخواهیم در گردشگری استان همدان توسعه ایجاد شود لازمه آن داشتن زیر ساخت های ایمن به نام راه است، بیان کرد: طبق برنامه در یک سال آینده 50 کیلومتر به طول بزرگ راه های استان همدان افزوده می شود و در پایان برنامه بلند مدت طول بزرگ راه های همدان به 160 کیلومتر می رسد.

وی با بیان اینکه اجرای نیوجرسی برای شش محور در استان همدان آغاز شده است و محور هفتم به زودی آغاز می شود، ادامه داد: دو هزار و 600 کیلومتر راه آسفالته روستایی در استان همدان وجود دارد که از دو سال گذذشته کار بهسازی آنها آغاز شده است و عمدتا فاقد شانه ها شنی هستند.

مدیر کل راه و شهر سازی استان همدان با بیان اینکه تاکنون 100 کیلومتر روشنایی در جاده های استان همدان ایجاد شده است، بیان کرد: طبق برنامه سالی 12 و نیم کیلو متر روشنایی به راه های استان اضافه می شود که در پایان برنامه بلند مدت میزان روشنایی راه های استان به 150 کیلومتر افزایش می یابد.

رودباری با بیان اینکه پنج هزار و 96 مسکن در استان همدان اماده بهره برداری است، عنوان کرد: بهره برداری از سه هزار و 100 واحد مسکن مهر برای سال آینده در برنامه است و به ساخت 21 باب مدرسه نیز کمک می شود.