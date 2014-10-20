ایزدیار در مسابقات شنا به مدال نقره دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، شاهین ایزدیار در این ماده رکورد ۱:۰۴ را از خود به جای گذاشت و دوم شد. این دومین مدال ایزدیار در روز دوم مسابقات است و با مدالی که روز گذشته کسب کرد تعداد مدال های خود را به سه مدال رساند.

در این ماده لین نماینده چین گربه سیاه ایزدیار بالاتر از همه قرار گرفت و سومین مدال طلای خود را کسب کرد. نماینده قزاقستان نیز به مدال برنز بسنده کرد و سوم شد. رضا آذرشب دیگر نماینده ایران در این ماده دستش از مدال کوتاه ماند.

مدال آوران کاروان ایران در روز نخست به شرح زیر هستند:

مدال طلا:

1 - وحید کشتکار( شنا) 2 - سیدعرفان حسینی(پرتاب نیزه) - 3 - ساره جوانمردی (تپانچه 50 متر) 4 - علیرضا مختاری (پرتاب دیسک) 5 - پیمان نصیری( دوومیدانی - 1500 متر) 6 - ساره جوانمردی(تپانچه بادی 10 متر) 7- امیر جعفری (وزنه‌برداری) 8- محمد الوانپور (پرتاب نيزه)

مدال نقره:

1 - سجاد نیک پرست (پرتاب نیزه کلاس F13 )، 2- جاوید احسانی نیک(پرتاب وزنه) 3 - هاجر تکتاز (پرتاب دیسک) 4 - حمید اسلامی(دوومیدانی) 5 - محمدحسین کریمی (شنا) 6 - علی الهی (دوومیدانی 5000 متر) 7- صادق بیت سیاح (پرتاب وزنه) 8 - شاهین ایزدیار( شنا - 50 متر) 9 - اعظم خدایاری( پرتاب دیسک) 10 - محسن کائدی(پرتاب نیزه) 11 - حسن دهقانی( پرتاب وزنه) 12 - سیدحبیب حسینی(دو 200 متر) 13 - مسعود حیدری(پرتاب وزنه) 14 - هاشمیه متقیان(پرتاب نیزه) 15 - مهدی زمان( تیراندازی - تپانچه بادی 10 متر) 16 - تیم شنا 17- حميد اسلامي (دوی ١٥٠٠ متر) 18- امين عبدل‌پور (دوی ١٥٠٠ متر) 19- حمزه محمدی (وزنه‌برداری) 20- شاهین ایزدیار (شنا) 21 - هاجر تکتاز(پرتاب وزنه) 22 - جلال خاکزادیه(پرتاب دیسک) 23 - شاهین ایزدیار( شنا- پروانه)

مدال برنز:

1 - یونس سیفی پور (دوومیدانی پرتاب دیسک) 2 - فاطمه منتظری (پرتاب دیسک) 3 - محمدحسین کریمی(شنا) 4 - عالیه محمودی(تپانچه بادی) 5 - لیلا ملکی(پرتاب نیزه) 6 - عبدالرسول میرشکاری(پرتاب نیزه) 7 - سعید رحمتی(جودو) 8- علی الفت لاوی (پرش طول) 8 - سیامک صالح فرج‌زاده(پرتاب دیسک) 9 - محمدحسین کریمی(شنا - کرال سینه)

دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی اینچئون از 18 تا 24 اکتبر (26 مهر تا دوم آبان ماه) در اینچئون کره جنوبی برگزار می شود. در این دوره از رقابتها شش هزار شرکت‌کننده شامل 4500 ورزشکار و 1500 مسئول از 41 کشور جهان حضور پیدا خواهند کرد. کاروان ورزشی ایران با 204 ورزشکار شامل 145 مرد و 56 زن در 16 رشته در این بازیها حضور پیدا کرده است. کاروان ورزش ایران در دوره گذشته این بازیها که به میزبانی گوانگجو چین برگزار شد با کسب 23 مدال طلا، 17 مدال نقره و 20 مدال برنز به عنوان چهارمی دست پیدا کرده بود.