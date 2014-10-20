به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون،نمایندگان وزنه برداری ایران در بازی های پاراآسیایی به دو نشان طلا و نقره رسیدند. امیر جعفری در دسته 59 کیلوگرم با مهار وزنه 188 کیلوگرمی ضمن کسب نشان طلا، رکورد آسیا را نیز به میزان دو کیلوگرم بهبود بخشید.

حمزه محمدی دیگر وزنه‌بردار کشورمان در این دسته، موفق شد با مهار وزنه 185 کیلوگرمی نشان نقره را از آن خود کند.

مدال آوران کاروان ایران در روز نخست به شرح زیر هستند:

مدال طلا:

1 - وحید کشتکار( شنا) 2 - سیدعرفان حسینی(پرتاب نیزه) - 3 - ساره جوانمردی (تپانچه 50 متر) 4 - علیرضا مختاری (پرتاب دیسک) 5 - پیمان نصیری( دوومیدانی - 1500 متر) 6 - ساره جوانمردی(تپانچه بادی 10 متر) 7- امیر جعفری (وزنه‌برداری)



مدال نقره:

1 - سجاد نیک پرست( پرتاب نیزه کلاس F13) 2 - جاوید احسانی نیک(پرتاب وزنه) 3 - هاجر تکتاز (پرتاب دیسک) 4 - حمید اسلامی(دوومیدانی) 5 - محمدحسین کریمی (شنا) 6 - علی الهی (دوومیدانی 5000 متر) 7- صادق بیت سیاح (پرتاب وزنه) 8 - شاهین ایزدیار( شنا - 50 متر) 9 - اعظم خدایاری( پرتاب دیسک) 10 - محسن کائدی(پرتاب نیزه) 11 - حسن دهقانی( پرتاب وزنه) 12 - سیدحبیب حسینی(دو 200 متر) 13 - مسعود حیدری(پرتاب وزنه) 14 - هاشمیه متقیان(پرتاب نیزه) 15 - مهدی زمان( تیراندازی - تپانچه بادی 10 متر) 16 - تیم شنا 17- حميد اسلامي (دوی ١٥٠٠ متر) 18- امين عبدل‌پور (دوی ١٥٠٠ متر) 19- حمزه محمدی (وزنه‌برداری)



مدال برنز:

1 - یونس سیفی پور (دوومیدانی پرتاب دیسک) 2 - فاطمه منتظری (پرتاب دیسک) 3 - محمدحسین کریمی(شنا) 4 - عالیه محمودی(تپانچه بادی) 5 - لیلا ملکی(پرتاب نیزه) 6 - عبدالرسول میرشکاری(پرتاب نیزه) 7 - سعید رحمتی(جودو) 8- علی الفت لاوی (پرش طول)

دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی اینچئون از 18 تا 24 اکتبر (26 مهر تا دوم آبان ماه) در اینچئون کره جنوبی برگزار می شود. در این دوره از رقابتها شش هزار شرکت‌کننده شامل 4500 ورزشکار و 1500 مسئول از 41 کشور جهان حضور پیدا خواهند کرد. کاروان ورزشی ایران با 204 ورزشکار شامل 145 مرد و 56 زن در 16 رشته در این بازیها حضور پیدا کرده است. کاروان ورزش ایران در دوره گذشته این بازیها که به میزبانی گوانگجو چین برگزار شد با کسب 23 مدال طلا، 17 مدال نقره و 20 مدال برنز به عنوان چهارمی دست پیدا کرده بود.