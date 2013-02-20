به گزارش مهر، دانلود روزنامه صبح امروز با سرعت نور، انجام کارهای معوق هنگام صرف یک فنجان قهوه در کافی شاپ، رفتن خرید و پرشدن حافظه گجت همراهتان با برنامه های سودمند تنها جلوه های کوچکی از شهرهایی هستند که سرعت اینترنت در آنها در بالاترین حد قرار دارد، در این شهرها فروشگاه ها پراز گجتها و برنامه های اجرایی و نرم افزارهایی است که حتی گجتهای جیمزباند در مقابل آن هیجان چندانی ندارد.

باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که این فهرست 10 شهر برتر فناورانه در جهان به ترتیب خاصی ارائه نشده است، این فهرست معیارهایی چون سرعت اینترنت، هزینه، دسترس پذیری، دسترسی به اینترنت بی سیم، انطباق با فناوری و حمایت از فناوری، آموزش و فرهنگ فناوری، پتانسیل آینده، در دسترس بودن گجتها و معیارهای دیگری را در نظر گرفته و براساس آن بزرگترین شهرهای فناورانه در دنیا را معرفی کرده است.

توکیو، ژاپن

توکیو یک تابلو نقاشی از زندگی با فناوری بالا و بی تردید درمیان مهمترین شهرهایی است که از بالاترین فناوریهای موجود بهره می گیرند. از گجتهای فناورانه گرفته تا نسل آینده تماسهای تلفنی، سیستم سریع حمل و نقل عمومی، دستگاه های الکترونیک پیشرفته، ریزتراشه های کوچکتر، پارک اتومبیل رباتیک، سیستم حمل و نقل با معیارهای جهانی و ویژگیهایی است که همه آنها در توکیو مشاهده می شود.

نکته ای که اشاره به آن می تواند قابل توجه باشد سرویسهای بهداشتی دیجیتال است که امروزه حتی آنلاین هم شده اند. این شهر محل تولد و خانه صنایع فناوری بزرگ چون سونی، نیکون و پاناسونیک است.

مسئله اتصال در این شهر به نوعی است که استفاده آن توسط ده ها میلیون نفر از دفاتر اداری تا خانه ها بی نقص است و در همین نقاط، توکیه ذائقه شگفت انگیزی برای فناوری دارد و از سوی دیگر از زیرساختی برخوردار است که از توسعه سریع پشتیبانی می کند.

دسترسی به اینترنت با توجه به سرعت آن ارزان و برای همه اقشار جامعه قابل پرداخت است. محبوب ترین گزینه اینترنت در ژاپن VDSL از نیپون تلگراف و تلفن است که اینترنت 100 مگابایت در ثانیه را با قیمت 50 دلار در ماه فراهم می کند. گزینه داشتن یک فیبر یک گیگابایتی برای یک منزل مسکونی از سوی شرکت کانسای الکتریک پاور به مبلغ 90 دلار در ماه ارائه می شود.

توکیو در جهان مدعی داشتن بیشترین تعداد کاربر پهنای باند خام است.

خلیج سانفرانسیسکو ، کالیفرنیا

این شهر شاخصی در نقشه فناوری جهان است. سیلیکون ولی " Silicon Valley " می تواند شهر مورد توجه علاقمندان فناوری باشد، چراکه میکروپردازشگرها و میکرورایانه ها نخستین بار در این شهر تولید شد.

ساکنان این شهر به اتوبوسهایی دسترسی دارند که به اینترنت متصل است و هنگامی که سوار این اتوبوسها می شوند، می توانند از WiFi رایگان و نقشه های که صفحه های لمسی دارند، استفاده کنند. سیلیکون ولی که بزرگترین پروژه بی سیم تلقی می شود دربرگیرنده محدوده 42 منطقه شهرداری و حدود 4 هزار کیلومتر مربع در کالیفرنیا است. این شهر درنظر دارد برای 4.2 میلیون نفری که در آن زندگی می کند WiFi رایگان فراهم کند. این پروژه هدف ارائه اینترنت 1 مگابایت در ثانیه سرعت رایگان را دارد که درحال حاضر با نظارت شرکت IBM و Cisco صورت می گیرد.

سئول، کره جنوبی

هنگام اشاره به 10 شهر برتر در عرصه فناوری، نام سئول پایتخت و بزرگترین شهر کره از جمله نامهایی است که به ذهن متبادر می شود. سامسونگ، ال جی، هیوندای، کیا، اس کی تلکام از جمله صنایع فناوری بزرگ است که مقر آنها در سئول قرار داشته و اکنون به عنوان قطب بزرگ تجارت فناوری تلقی می شوند. به سادگی می توان گفت این شهر بالهای فناوری خود را با سرعت هرچه تمام تر گسترده کرده است.

امروز با داشتن جمعیت 20 میلیون نفری در سیستم متر، سئول به خوبی در عرصه اقتصاد جهانی به رقابت پرداخته است. این شهر درحال حاضر برحسب نفوذ پهنای باند، خدمات، سرعت و ظرفیت دانلود در جهان یکی از شهرهای پیشرو تلقی می شود. سرعت فناوری در این شهر بسیار بالا است و دستگاه های قابل حمل و قابل اتصال به اینترنت ضربان قلب شهر را تشکیل داده اند.

سئول با داشتن آپارتمانهایی که دارای کابل فیبر نوری هستند، وسايل آنها قابلیت دریافت برنامه از دستگاه های موبایل را دارند، سرعت سریع تلویزیونهای دیجیتال قابل حمل و دسترسی به اینترنت در سیستم مترو درمیان شهرهای بزرگ فناورانه در جهان جای می گیرد. کره جنوبی از نظر نفوذ پهنای باند در صدر جدول جهانی قرار گرفته است و ضریب نفوذ آن 83 درصد تلقی می شود. سئول شهری پر از کافی نت، هات اسپاتهای بی سیم و محوطه های بازی آنلاین است.

دسترسی به اینترنت در این شهر بسیار ارزان است. اینترنت با سرعت 10 مگابایت در ثانیه در این شهر 20 دلار در ماه هزینه دارد که این سرعت بیش از 4 برابر و این قیمت نیمی از آن چیزی است است که یک اتصال پهن باند در ایالات متحده سرعت و هزینه دارد. برخی از مناطق سئول سرعت اینترنت تجاری را به بیش از 100 مگابایت در ساعت با قیمت 30 دلار در ماه رسانده اند به طوری که با این سرعت می توان یک فیلم با کیفیت دو ساعته را در عرض 5 دقیقه دانلود کرد.

این شهر در جدیدترین پروژه خود که با بودجه 439 میلیون دلار اجرایی می شود، قصد دارد دسترسی اینترنت/ شبکه WiFi را به متروها با هزینه 20 دلار در ماه بیافزاید.

سیاتل، واشنگتن

وقتی پای پیشرفتهای فناوری به میان می آید نمی توان از شهر سیاتل به عنوان یکی از شهرهای بزرگ آمریکا نام نبرد. تنها داشتن موزه های برتر علمی تخیلی در این شهر دستاورد فناوری محسوب نمی شود، بلکه کل شهر مقصد مطلوبی برای دوستداران فناوری و گجتها محسوب می شود.

بیل گیتس مایکروسافت را از این شهر آغاز کرد و دفاتر آن را در سراسر شهر تأسیس کرد که به دنبال آن آمازون، تی موبایل راه خود را به صفحات سفید سیاتل باز کردند. محبوبیت شرکتهای فناوری در دهه نود به قدری زیاد بود که موجب شد 50 هزار نفر به این شهر مهاجرت کنند، از این رو، ساکنان شهر مشکلی برای یافتن یک شبکه بی سیم ندارند و این دسترسی در تمام رستورانها و قهوه فروشی ها وجود دارد.

در تمام ساعات روز و شب سیاتل می توان آنلاین بود و این شهر یکی از شهرها مهم فناورانه در آمریکای شمالی توصیف شده است.

تایپه، تایوان

تایپه یکی از بهترین شهرهای سایبری دنیا است. این شهر دارای بزرگترین شبکه WiFi است.

شرکت کیو ویر کراپ، یک شبکه بی سیم با هزینه 70 میلیون دلار متشکل از 20 هزار نقطه دسترسی و برد کافی ساخته تا برای 90 درصد جمعیت شهر تایپه خدمات ارائه کند. درحال حاضر در یک محوطه 270 متر مربعی در تایپه بیش از 2.6 میلیون نفر زندگی می کنند. دسترسی سراسر شهر به شبکه WiFi با یک هزینه اندک ماهانه که از 4.50 تا 12 دلار متغیر است، صورت می گیرد.

زندگی در شهر تایپه به این معنا است که نیازی ندارید برای چک کردن اطلاعات اقتصادی ضروری به خانه، اداره و یا کافی نت بروید، بزرگترین مزیت دسترسی به WiFi در شهر این است که همواره در هر نقطه ای که باشید به ارتباط اینترنتی دسترسی دارید.

هنگ کنگ، چین

شهر هنگ کنگ، چین برای دوستداران فناوری می تواند محلی برای برآورده کردن تمام انتظاراتشان باشد. این شهر از سیستم کارتهای هوشمند برای شبکه تراموای استفاده می کند تا حمل و نقل و ارتباطات ساده تر باشد.

پهنای باند در هنگ کنگ بسیار ارزان قیمت است و اینترنت 10 مگابایت در ثانیه ماهانه 16 دلار هزینه دارد. اینترنت 100 مگابایتی در ثانیه ماهانه 34 دلار است و این مسئله هنگ کنگ را در میان معدود شهرهایی قرار می دهد که توانایی ارائه چنین سرعت بالایی را با قیمت قابل پرداخت برای شهروندان دارند.

هنگ کنگ همچنین دارای خدمات تلویزیون پهن باند است که این خدمات توسط HKBN ارائه می شود و بیش از 70 شبکه تلویزیونی با کیفیت دی وی دی با هر موضوع دارد. رستورانهایی که اداره آن به رباتها سپرده شده، چندین منطقه دارای WiFi، اینترنت پرسرعت تنها برخی از فناوریهای بالا در این شهر محصوب می شود. این شهر همچنین دارای یک منطقه های – تک با عنوان سایبر پورت است که تمام آپارتمانها و فروشگاه های آن تحت پوشش WiFi هستند.

سنگاپور

سنگاپور مدینه فاضله فناوری است. پهنای باند بی سیم در این شهر برای همه رایگان و بی هزینه است. این شهر قرار است به زودی به نخستین شهر دنیا تبدیل شوند که با زیرساخت کابل نوری پوشیده خواهد شد و در نتیجه آن اتصالات اینترنتی به قدری سرعت می یابد که دانلود یک دی وی دی ظرف چند ثانیه صورت می گیرد.

این شبکه جدید با هزینه 700 میلیون دلاری دولت صورت می گیرد و به این کشور کمک می کند در رقابتهای بین المللی برای ارائه سرعت بیشتر پهنای باند که درحال حاضر میان چند کشور آسیایی درجریان است، رتبه اول را از آن خود کند.

سنگاپور یکی از نقاط مهم در عرصه جهش فناوری در دنیا است و انتظار دارد که بالهای آی تی خود را طی ده سال آینده گشوده تر کند که در نتیجه آن مشاغل جدید، نفوذ پهنای باند بیشتر و بهبود ابزارهای فناوری اطلاعات و تجدید و افزایش تواناییهای زیرساختهای پهن باند برای افزایش سرعت به 1 گیگابایت در ثانیه شکل می گیرند.

از سوی دیگر جای تعجب ندارد که شرکتهای چند ملیتی چون HP، Fuji، IBM و مایکروسافت در این جزیره فناورانه حضور خود را مستحکم کرده اند.

استکهلم ، سوئد

اینترنت در استکهلم با سرعت بالا در همه جا وجود دارد. این شهر نقطه اوج بازار اینترنت اروپای شمالی است.

تلیاسونرا، شرکت پیشگام ارتباطات راه دور در سوئد ارائه کننده خدمات اینترنت 24 مگابایت در ثانیه با قیمت 50 دلار در ماه است. در شهری چون استکهلم سوئد که هزینه های زندگی نسبتاً بالا است پرداخت چنین مبالغ ماهانه ای برای داشتن اینترنت با سرعت بالا بسیار به صرفه محسوب می شود.

نکته جالب درباره این شهر وجود بزرگترین سایبرکافه های بازی در دنیا است. مسئله استثنائی درباره این شهر اروپایی نوع متفاوت فناوری اینترنت بی سیم است، این شهر به جای استفاده از هات اسپاتهای WiFi از وایمکس استفاده می کند و راه ها قرار دادن تمام شهر در یک شبکه وایمکس را مورد بررسی قرار داده است.

بنگالور، هندوستان

بنگالور سیلیکون ولی هندوستان است، این شهر مرکز فناوری هندوستان محسوب می شود و پوشش اینترنت WiFi در قسمت اعظم شهر وجود دارد. بنگالور دارای تعداد بیشماری دانشکده مهندسی برجسته است که اقتصاد فناوری اطلاعات این شهر را تغذیه می کنند.

شرکتهای برجسته و صاحب نامی چون مایکروسافت، اینوسیس، WIPRO، اچ پی و 3M دفاتر مهم خود را در این شهر راه اندازی کرده اند. زیست فناوری از دیگر ویژگیهای این شهر است که درمیان شرکتهای بزرگ بنگالور درحال پیشرفت و گسترش است.

این کلان شهر در مسیر تبدیل شدن به یک شهر الکترونیک قرار دارد، چرا که درحال حاضر نیز طوفان شرکتهای آی تی و نرم افزاری این شهر را دربرگرفته است. بین 35 تا 45 درصد از استعدادهای فناوری اطلاعات هندوستان در این شهر فعالیت می کند. سهم بزرگی از تولید ناخالص ملی هندوستان در دستان بنگالور است.

این شهر برای نخستین بار از سه دهه پیش شکوفایی را آغاز کرد و اکنون با بازارهای جهانی و شهرهای بزرگ فناوری رقابت می کند.

نیویورک

نیویورک به طور کامل به اینترنت WiFi متصل است و هزینه این اتصال رایگان است. این شهر می تواند نقطه مناسبی برای علاقمندان فناوری و یافتن مشاغل مورد نظرشان در عرصه فناوری باشد. نیویورک مقر شرکتهای بین المللی فناوری اطلاعات است و شخصیتهای مهمی در این عرصه در نیویورک به سر می برند.

نرخ موفقیت فناوری در نیویورک به سرعت بالا می رود و نیازی به گفتن نیست كه دانلود کردن فایلهایی با حجم بالا در این شهر تنها طی دقایقی صورت می گیرد.

نکته حائز اهمیت کالجها و دانشگاه های مهم نیویورک در عرصه فناوری است که در آن میان می توان به موسسه فناوری نیویورک و کالج فناوری نیویورک اشاره کرد.