مجله مهر: اواخر اسفندماه سال جاری جمعی از دانشجویان و شاگردان دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه ای به وی ضمن گلایه از طیف هایی که قصد سو استفاده از نام وی را داشتند، نوشتند که «برخی از مدعیان اخلاق سیاسی با درج نام شما در كنار كاندیدای اصلی شان قصد آن دارند كه از اسم و رسم و شهرت و توانمندی شما برای خود استفاده برند و این عمل را با امضاهای دانشجویی و سوء استفاده از احساسات پاك آنان همراه می‌كنند».



آن سو اما، سایت های نزدیک به جبهه پایداری، انتشار زنجیره وار نامه های حمایتی از سعید جلیلی در کنار کامران باقری لنکرانی را قطع نکردند تا آنکه زمزمه هایی درباره حضور جدی سعید جلیلی در انتخابات شنیده شد. کامران باقری لنکرانی مهمترین چهره جبهه پایداری در انتخابات جاری بود و از همان روزهای آغازین رقابت های انتخاباتی، تمرکز این جبهه بر روی وی بود. زمانی که چند ماه قبل اخباری درباره عدم علاقه وی به حضور در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد، خیلی زود رجانیوز سایت نزدیک به جبهه پایداری درگفت وگو با وی این موضوع را رد کرد، اما رضایت سعید جلیلی به حضور در انتخابات وقتی که قوت گرفت، با وجودی که جبهه پایداری اعلام کرده بود نامزد نهایی این جبهه یکشنبه اول اردیبهشت اعلام می شود، باقری لنکرانی در یک سخنرانی در مشهد از دلایل نامزدی اش در انتخابات سخن گفت و اظهار داشت که «در دیداری که با آیت الله مصباح در هفته های گذشته داشتم ایشان وظایفی را از بنده خواستند که در همانجا عرض کردم من در خودم ویژگی خاصی نمی بینم اما ایشان فرمودند این امر بر شما متعین است».



تفویض اختیارات سخنگویی جبهه پایداری از کامران باقری لنکرانی به امیرحسین قاضی زاده هاشمی یک روز بعد از آنکه لنکرانی در مشهد درباره دلایل حضور خود در انتخابات سخن گفته بود نیز از عجله این جبهه برای معرفی زودهنگام نامزدی حکایت می‌کرد که با ورود سعید جلیلی به انتخابات و ابراز بی علاقگی های اولیه باقری لنکرانی بر حضور در انتخابات، طبیعتا می بایست سعید جلیلی می بود.



این اتفاق در شرایطی افتاد که از چند روز قبل تر با قوت گرفتن حضور جلیلی در انتخابات، کمپین های دعوت همزمان از باقری لنکرانی در کنار سعید جلیلی جمع شده بود، نامه های دانشجویی حمایت همزمان از جلیلی و باقری لنکرانی رنگ باخته بود و انتشار این نامه ها جای خود را به اخباری مثل «در دیدار آیت الله بهجت با باقری لنکرانی چه گذشت؟» یا «در دیدار آیت الله مصباح یزدی با باقری لنکرانی چه گذشت؟» داده بود.



اگرچه در این میان از وقتی که فرزند آیت الله خوشوقت از سو استفاده برخی جریان های سیاسی از نام ایشان گلایه کرد، روایت های اعضای این جبهه از آیت الله خوشوقت هم کمرنگ تر شد. محمد حسین خوشوقت فرزند آیت الله خوشوقت در گفت وگویی از سوء استفاده برخی گروه های سیاسی از نام علما جهت اهداف سیاسی انتقاد کرد و گفته بود اگر آیت الله خوشوقت به بعضی از گروه های سیاسی وقت ملاقات داده و یا به آنها مشورت می دادند می خواستند به واسطه این ارتباط از انحراف آنها جلوگیری کنند.



این سو اما، رویکرد سایت های حامی پایداری در مواجهه با سعید جلیلی به شکل دیگری شد. جبهه پایداری که تاکنون از نام سعید جلیلی در کنار باقری لنکرانی استفاده می کرد، در واکنش به دیدار جریان های دیگر با سعید جلیلی، از پروژه انشقاق حرف به میان کشیده، نظر شورای فقاهتی جبهه پایداری را اصل دانسته و بدون یادآوری تمامی نامه هایی که برای استفاده همزمان از نام جلیلی در کنار باقری لنکرانی منتشر کرده بودند نوشتند که سعید جلیلی همواره از قدرت فراری بوده است و بعید است فریب اصولگرایان معلوم الحال را بخورد.





نامه‌های بی آدرس

اواخر اسفندماه سال جاری در لابلای تمامی نامه هایی که به نام دعوت از دکتر سعید جلیلی و کامران باقری لنکرانی در سایت های حامی جبهه پایداری منتشر می شد؛ نامه ای به امضای جمعی از دانشجویان دانشگاههای شهید بهشتی، علامه طباطبایی، علوم تحقیقات و دانشگاههای دیگر تهران از رسانه ها سر در آورد که از سران جبهه پایداری پرسیده بودند: «چرا مواضع خود را درباره انحرافات فعلی شفاف نمی کنید و در برابر این موج عملکرد غیر اخلاقی و غیر قانونی و غیر شرعی رییس دولت مواضع دو پهلو اتخاذ می کنید؟ چرا برای به سخره گرفتن بنیادی ترین عقاید شیعه در پیام تسلیت مرگ چاوز گریبان چاک نمی دهید؟ چرا غیرت دینی تان گزینشی است و انحرافات دولت را نمی بیند»؟ تمامی سوالات این دانشجویان در کنار این سوال که پرسیده بودند« در فتنه های قبل از سال 84 کجا بوده اید که این روزها با ملاک چند مصاحبه و سخنرانی خود را خط مقدم مبارزه با فتنه 88 می دانید»؟ بی پاسخ ماند تا آنکه باز در جلسه ای صادق محصولی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در قم داشت، یکی از اساتید قم به انتقاد برخواست که «آنچه شما بیان می‌کنید بیشتر ضد بسیجی است و هر کس که با دیدگاه‌ها و افکار شما ذره‌ای فاصله دارد مارک می‌خورد و از هستی خارج می‌شود و این گفته من بر اساس بیانیه جبهه پایداری است. اگر بسیج در کشور وجود داشت، همه تیپ انسان در آن بود و امام خمینی(ره) توانست با تکیه بر همه ظرفیت‌های مردمی مشکلات اوایل انقلاب مانند جنگ تحمیلی را پشت سر بگذارد».

محصولی در پاسخ به این سوالات فقط جواب داد که برای جواب دادن به این همه سوال و شایعه باید از من وقت می‌گرفتید و صحبت می‌کردید!



آیا احمدی نژاد از لنکرانی حمایت می کند؟

سایت خبرآنلاین در یادداشتی که روز گذشته منتشر کرد کامران باقری لنکرانی را احمدی نژاد دیگر دانست و نتیجه گرفت که لنکرانی در همان سخنرانی مشهد هم حاضر به انتقاد تند از دولت نشد چرا که در اصول با رئیس جمهور همراه است و منش سیاسی او را قبول دارد. بنابراین خیلی ها به چهره ای که منش رئیس جمهور فعلی را ادامه دهد، علاقمند هستند. این سایت نوشت تائید پزشک جوان توسط آیت الله مصباح هم مشابه چیزی است که سال 84 آیت الله درباره رئیس جمهور انجام داد و بالاخره اگرفرض کنیم که رئیس جمهور قصد گرفتن تائید صلاحیت مشایی را دارد و در این کار موفق نمی شود، او و هم طیفیانش حداقل این شانس را دارند که از کسی حمایت کنند که به دیدگاه های دولت نزدیک است و قطعا رئیس جمهور از انتخاب چهره ای مثل لنکرانی بیش از دیگر اصولگرایانی که امروز منتقدانش شده اند حمایت می کند.