وقتی احمدی نژاد در جبهه تا مرز شهادت رفت

وزیر سابق کشور و عضو شورای مرکزی مرکزی و کمیته سیاسی جبهه پایداری با اشاره به تغییر مواضع احمدی‌نژاد از سال 84 تا کنون گفت: برخی افراد به دلیل اینکه از ابتدا مخالف احمدی‌نژاد بودند امروز می‌گویند دیدید که ما می‌گفتیم؛ واقعیت این است که بشر تغییر می‌کند. برخی مراجع تقلید که حدود 50 سال قال الصادق (ع) و قال الباقر(ع) شنیده و گفته بودند مورد طمع و طعمه شیطان قرار گرفته و در اوایل انقلاب سقوط کردند حال چه برسد به دیگران؛ واین برای همه ما درس بزرگی است.

او ادامه داد: اینکه ما هنوز کاندیدای خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری را انتخاب نکرده‌ایم به این دلیل است که احساس می‌کنیم مقام معظم رهبری باز هم نکاتی را درباره نامزدها بیان خواهند کرد.

اهم گفت و گوی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با فارس در ادامه می‌آید:

رای ندارند اما در انتخابات ثبت نام می کنند

مقاطع تاریخی بسیار مهم است. برخی افراد با اینکه می‌دانند رای ندارند اما در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند شاید از آرای باطله هم رای بسیار کمتری داشته باشند. اما با این حال اعلام نامزدی می‌کنند و چه بسا برخی به دنبال پست و مقام باشند و لذا با مراکز قدرت و ثروت می‌بندند تا در کابینه بعدی پستی داشته باشند و در نهایت بنفع نامزد نهایی آنها اعلام انصراف کرده و خودشان را هم فدایی وحدت معرفی کنند. این رویکرد شرکت سهامی قدرت است و بین همدیگر کسانی که اهل بده و بستان هستند قدرت را تقسیم می‌کنند. این از نظر جبهه پایداری سقوط محسوب می‌شود و نمره مردودی به ادعای اصولگرایی است اما اگر در رفتارشان طوری عمل کنند که نشان‌دهنده از خود گذشتگی باشد و اینکه کسی در دفاع از خود و نظام ببیند که اگر از نظام دفاع کند خودش خراب خواهد شد، اما به این کار تن دهد، بسیار مهم است. یک زمانی برای نظام جان می‌دادند و امروز هم باید آبرو گذاشت بر همین اساس این روحیه را باید در عمل دید.

توصیه آیت الله خوشوقت به جبهه پایداری

ما پیش از این خدمت مرحوم آیت‌الله خوشوقت رضوان‌الله تعالی علیه بودیم و به ایشان گفتیم که ما وقتی به سراغ برخی افراد برای نامزدی در انتخابات می‌رویم آنها از پذیرش مسئولیت گریزان هستند. و می‌گویند شما به سراغ بقیه بروید ما هم برای آنها تبلیغ و کمک می کنیم. آیت‌الله خوشوقت فرمودند که اتفاقا باید به دنبال اینگونه افراد بروید. چرا که کسانی که خود را عرضه می‌کنند و برای پست می‌دوند به درد مسئولیت نمی‌خورند بلکه آنهایی که از پست و مقام فراری هستند باید به سراغشان رفت.

با این حرف ها از میدان بیرون نمی روم

برخی به نقل از ویکیپدیا که کاربران خودشان در آنجا مطلب می‌گذارند مدعی می‌شوند که محصولی امسال سرمایه‌دار اول کشور است و منبع مقاله مورد نقل از ویکیپدیا هم یک سایت آمریکایی است که بخاطر مواضع ضد ایرانی اش از طرف جمهوری اسلامی ایران فیلتر بوده است. و جالب این است که زمان تولید این خبر همزمان با جریان انتخابات قبلی ریاست جمهوری و جریان فتنه 88 یعنی 4 سال پیش می باشد و نه امسال. و در آن مقاله علاوه بر بنده که آن سال وزیر کشور و مسئول برگزاری انتخابات بوده ام به مسئولان دیگری از جمهوری اسلامی نیز اتهاماتی وارد شده است. من تاکنون بارها این رقم‌های افسانه‌ای را تکذیب کرده‌ام چرا که این ادعای ثروت افسانه ای دروغی بیش نیست، آنها چون در صدد آسیب زدن به گفتمان هستند می‌ خواهند از طریق تخریب افراد به گفتمان ضربه بزنند در حالی که ما افراد باید فدای گفتمان بشویم و اگر برای اعتلای گفتمان لازم باشد که امثال محصولی‌ها تخریب شوند هیچ اشکالی ندارد البته بنده هم با این حرف‌ها از میدان بیرون نمی‌روم، در حالی که اگر کسی خرده شیشه داشته باشد به این عرصه مقابله با کانون های قدرت وثروت یعنی جبهه پایداری نمی آید و جریان مخالف گفتمان انقلاب اسلامی را به چالش نمی‌کشد، چرا که کسی که دچار مشکل باشد پی زندگی خود می‌رود و این یک نکته روشنی است.