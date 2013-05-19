خودروی رئیس جمهور بعدی چیست؟

مجله مهر: کاندیداهای ریاست جمهوری در این دوره، حالا علاوه بر پرسشهایی نظیر «از کجا آورده ای؟» باید به پرسشی جدید نیز پاسخ دهند:«با چه خودرویی آمده ای؟» پرسشی که این روزها همه را به اظهارنظر واداشته است. از خود کاندیداها و نزدیکانشان گرفته تا تریبون نماز جمعه تهران. جایی که دبیر شورای نگهبان، به صراحت از «بنز سواری» کاندیداها انتقاد کرده است.

از سانتافه تا پراید

کلید اولین حاشیه خودرویی کاندیداها را «محمد سعیدی کیا» زد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اولین روزهای اردیبهشت امسال در جمع دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت:«من با پول خودم وارد دولت شدم ودر حال حاضر یک ماشین سانتافه ویک منزل ۲۱۸ متری در شهرک غرب تهران دارم و با حقوق خودم زندگی می‌کنم.»

صحبتهای نامزد سانتافه سوار ریاست جمهوری البته واکنش مستقیم چندانی نیافت. اما تصاویر منتشر شده عکاسان خبری از ورود نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور، بازار خودروهای کاندیداها را داغ تر کرد. تا جایی که سایت های خبری نزدیک به کاندیداها، برای اثبات ساده زیستی کاندیدای مورد حمایت خود، در گزارش هایشان از خودروی حامل کاندیدای موردنظر هم نام می بردند و آن را با خودروی حامل کاندیداهای رقیب، مقایسه می کردند.

یک سایت خبری نیز در گزارش جالبی، جدول خودروی حامل کاندیداها در هنگام ورود به ستاد انتخابات وزارت کشور را منتشر کرد:

محمد حسن ابوترابی نائب رئیس مجلس پژو پارس داوود احمدی نژاد مسئول سابق نهاد ریاست جمهوری پژو جی ال ایکس ابراهیم اصغر زاده نماینده سابق مجلس نیسان قشقایی غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس سمند سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پراید محسن رضایی دیبر مجمع تشخیص مصلحت نظام زانتیا حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بی ام دبلیو 720 علیرضا زاکانی نماینده مجلس سمند حسن سبحانی نماینده سابق مجلس پژو206 محمد سعیدی کیا وزیر سابق مسکن پژو جی ال ایکس محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی اصلاحات پژو پارس ای ال ایکس محمد رضا عارف معاون اول اصلاحات زانتیا محمد باقر قالیباف شهردار تهران پژو مصطفی کواکبیان نماینده سابق مجلس پژو پارس کامران باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت تندر 90 اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر سابق احمدی نژاد ماشین های دولتی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بنز شبح آبی مدل 1992 علی اکبر ولایتی وزیر سابق امور خارجه پژو پارس

جنجال بنز

ماجرای خودروهای کاندیداها البته ان قدر فراگیر شد که به تریبون نمازجمعه تهران هم راه یافت. جایی که دبیر شورای نگهبان، به صراحت از «بنز سواری» کاندیداهای ریاست جمهوری انتقاد کرد. آیت الله احمد جنتی در بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران که 27 اردیبهشت در دانشگاه تهران برگزار شد گفت:« رئیس جمهور باید ساده زیست باشد؛ نمی شود فردی با بنز بیاید و برود؛ فردی که چنین ماشینی سوار شود و خانه آنچنانی داشته باشد نمی تواند درد مردم را بفهمد؛ این چنین فردی اصلا .معنی گرسنگی را نمی فهمد.»

این سخنان آیت الله جنتی البته با واکنش تند اطرافیان آیت الله هاشمی رفسنجانی مواجه شد. اولین واکنش هم مربوط به سخنگوی ستاد انتخاباتی آیت الله بود. «علی مطهری» پس از برگزاری جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی با «سخیف خواندن» اظهارات آیت الله جنتی گفت: «این اظهارات نه در شان خود ایشان و نه در شان نماز جمعه و نه منطقی بود. ایشان می گویند به کسی که سوار بنز می شود مردم رای ندهند در حالیکه برخی مقامات سوار بنز می شوند و این به دلیل تصمیم تیم حفاظت آنان است. قیمت بنزی که آقای هاشمی سوار می شود در حد پراید است بنزی است که مربوط به 20 سال قبل است. به نظرم مطلبی که ایشان گفتند حرف خامی بود.»

مطهری این را هم گفت که به آقای هاشمی می گویند باید با این ماشین ضد گلوله بروی این تیم حفاظت است که مشخص می‌کند و این تصمیم بنابر موقعیت ایشان گرفته می شود.آقای جنتی خودش با چه ماشینی رفت و آمد می کند فکر نمی کنم پژوی آقای جنتی ارزان تر از آن بنز باشد.»

از سوی دیگر، برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به اظهارات دبیر شورای نگهبان این طور واکنش نشان داد:«طبیعتا تعداد مسئولانی که از این نوع حفاظت برخوردار هستند، محدود است. تیم حفاظت از آقای هاشمی از سوی سپاه «انصار المهدی» تعیین می‌شود. تمام وسائل و تجهیزات مورد نیاز برای حفاظت از آقای هاشمی از جمله ماشین بنز، از سوی محافظان آقای هاشمی در خواست می‌شود و از سوی سپاه انصار المهدی تامین می‌شود.هیچ‌یک از این وسائل مورد نیاز برای محافظ از اشخاص، در تملک آن فرد قرار نمی‌گیرند. بلکه تجهیزات مورد نظر جز اموال دولت یا سپاه محسوب می‌شود. بنابر این خودروهای تیم محافظ آقای هاشمی هم، در تملک او نیست.محافظان هاشمی‌رفسنجانی در مجموع چند ماشین در اختیار دارند که یکی یا دو تا از آن‌ها بنز‌های ضد‌گوله هستند و از 28 سال پیش در اختیار تیم محافظان رییس مجمع تشخیص مصلحت قرار دارند.»

خودروی رئیس جمهور بعدی چیست؟

صحبت درباره خودروی نامزدها در حالی مطرح می شود که 8 سال پیش خودروی «محمود احمدی نژاد» هم تا مدت ها بحث رایج خبری بود. یک پژوی 504 سفید رنگ که تا مدت ها نماد ساده زیستی رئیس کابینه نهم و دهم دولت بود و اسفندماه 89 در یک مزایده در منطقه ازاد اروند، به قیمت 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به فروش رفت تا عواید آن صرف تامین مسکن معلولان شود. مزایده ای که البته حرف و حدیث درباره برنده اش هم کم نبود.

با این حال به نظر می رسد داستان «خودروی رئیس جمهور بعدی» از آن ماجراهای جذاب باشد که در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری هم به یکی از سوزه های خبرساز رسانه ها تبدیل شده است. نمادی که می تواند بخشی از زندگی خصوصی کاندیدای پیروز را به تصویر بکشد.

به نظر شما، رئیس جمهور پیروز دوره یازدهم، سوار بر چه خودرویی راهی پاستور می شود؟