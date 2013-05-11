راز شناسنامه های المثنی کاندیداهای ریاست جمهوری/عکس

مجله مهر: مهر «المثنی» اگرچه مهری عادی و معمولی است که می تواند روی شناسنامه هرکسی بنشیند، اما وقتی پای کاندیداهای ریاست جمهوری به میان بیاید، ماجرا جذاب و جالب می شود. چهره هایی که به ستاد انتخابات وزارت کشور می آیند تا بخت خود را برای شرکت و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آزمایش کنند و مهم ترین شباهت بسیاری از آنها مهر «المثنی» روی شناسنامه هایشان است. مهری که برای هرکدام از این کاندیداها روایت و حکایت متفاوتی دارد.

از این میان تنها علت المثنی بودن شناسنامه «محسن رضایی» منتشر شده است. وی که نام اصلی اش «سبزوار رضایی میرقائد» است، در مبارزات دوران انقلاب اسلامی ایران از چند نام تشکیلاتی و مستعار استفاده کرده است که البته نام «محسن» معروف ترین و آخرین این نام ها بود و به همین دلیل، وی شناسنامه خود را تغییر داد تا نام «محسن» به جای «سبزوار »در شناسنامه او ثبت شود.

مطابق قوانین سازمان ثبت احوال کشور صدور شناسنامه المثنی به دلیل فقدان شناسنامه اصلی و با شرایط خاصی امکان پذیر است.