حذف کاخ گلستان از فهرست میراث جهانی 

روزنامه بهار، با اینکه از سال 2007 که پرونده کاخ گلستان برای جهانی شدن به یونسکو رفت تا همین امسال که بالاخره جهانی شد، شش سالی طول کشید ولی در عوض، با اقدامات و البته با اهمال اداره کل حقوقی میراث فرهنگی، در عرض همین چند ماه، اولین و تنها ثبت جهانی پایتخت میتواند بهراحتی از فهرست یونسکو خارج شود و تمام اقدامات و دوندگیهایی که برای آن شده بود بهباد داده شود؛ بهطوری که به گفته سجاد عسگری، دبیر کمیته پیگیری خانههای تاریخی تهران تنها 10ماه فرصت است تا در سی و هشتمین اجلاس سالانه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو، کاخ گلستان از فهرست خارج نشود.
قضیه کاخ گلستان و جهانی شدنش از این قرار بود که از همان ابتدا گفته میشد که حریمش مشکلات زیادی دارد و امکان جهانی شدنش نیست. زیرا از همان ابتدا، ارتفاع ساختمان شماره 2 قوهقضاییه و ساختمان سرای دلگشا که هنوز ساخته نشده بود، به منظر و حریم کاخ آسیب رسانده بود. به همین دلیل هم کارشناسان گفتند که باید نیمطبقه ساختمان شماره 2 قوهقضاییه تخریب شود و ارتفاع سرای دلگشا به میزانی باشد که حریم کاخ آسیب نبیند.
البته به گزارش کمیته پیگیری خانههای تاریخی تهران، تاکید کارشناسان یونسکو بیشتر روی سرای دلگشا بود؛ بهطوری که حتی در زمان مراجعه کارشناسان یونسکو برای بازدید اولیه از کاخ گلستان، مسعود علویان صدر، معاون وقت میراث فرهنگی کشور درصدد بود تا جرثقیلهای موجود در سرای دلگشا را بهطور موقت پایین بیاورد تا کارشناسان ایرادی به پرونده ثبت جهانی کاخ وارد نکنند، اما این اتفاق صورت نگرفت. البته خود سرای دلگشا همزمان در فهرست آثار ملی کشور قرار داشت که مالکش توانست آن را از این فهرست خارج وتخریب کند. درنهایت درراستای اخطارهای کارشناسان یونسکو، علویان صدر معاون اسبق میراث فرهنگی کشور با تعاملات صورت گرفته بین شورای شهر و شهرداری تهران در جلسه دوم بهمن ماه سال گذشته کمیسیون ماده 5 شهر تهران، حد ارتفاعی سرای دلگشا را اینگونه تعیین کردند: «... به این لحاظ مقرر گردید تا عمق 30متر (از بر خیابان 15خرداد) پلاک مزبور (سرای دلگشا به پلاک ثبتی 1697/17029) به ارتفاع 5/10 متر و بعد از آن حداکثر به ارتفاع 12 متر طراحی و اجرا گردد.»
صورتجلسهای که حتی به امضای مهدی چمران رییس اسبق شورای شهر تهران، محمدباقر قالیباف شهردار فعلی تهران، علویان صدر معاون اسبق سازمان میراث فرهنگی کشور و معاونین اسبق وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیطزیست و جهاد کشاورزی هم رسید.
بعد از این جلسه و حد ارتفاع در نظر گرفته شده، کارشناسان نظر موافق خود در زمینه ثبت جهانی کاخ گلستان را اعلام کردند و این اثر ثبت جهانی شد. البته قرار بر این بود که پس از ثبت ارتفاع ساختمان شماره 2 قوهقضاییه کمتر شود.
بعد از انجام تمام این اقدامات، درست 41 روز بعد از جلسه کمیسیون ماده 5 و ابلاغ حد ارتفاع سرای دلگشا به مالکش «محمد ترامشلو»، او برای این حد ارتفاع صادر شده از سوی میراث فرهنگی و شورایعالی شهرسازی و معماری شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری شکایت میکند. اما بهجای اینکه ابلاغیه طبق رویه معمول به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ابلاغ شود، به میراث فرهنگی کشور فرستاده میشود. به گزارش کمیته پیگیری خانههای تاریخی تهران، شخصی در حدفاصل 20 تا 25 اسفند ماه در دبیرخانه سازمان میراث فرهنگی کشور، نامه را از مامور ابلاغ دیوان عدالت اداری دریافت کرده و براساس اطلاعات موجود، نامه به امید غنمی مدیرکل حقوقی میراث فرهنگی کشور ارجاع داده میشود؛ اتفاقی که باعث میشود، سازمان میراث فرهنگی استان تهران از آن بیخبر بماند و نتواند کاری برای جلوگیری از آن انجام دهد. به این ترتیب، اداره کل حقوقی میراث فرهنگی استان تهران بهعنوان مسئول دفاع در این پرونده، تا شش شهریور ماه از ابلاغیه دیوان عدالت اداری بیاطلاع بوده و درنهایت این اداره از طریق مراجعه وکیل اداره کل حقوقی شهرداری تهران جهت گرفتن مدارک ثبتی پرونده سرای دلگشا و حریم کاخ گلستان، از شکایت صورت گرفته و دادگاه برگزار شده در اسفند 91، بعد از هفت ماه مطلع میشود. بعد از این سازمان میراث فرهنگی استان تهران هم چهار روز پیش با مراجعه به شعبه دیوان عدالت اداری دادخواستی را ثبت میکند تا از پرونده حریم کاخ گلستان و رای کمیسیون ماده پنج دفاع کند اما رای اولیه دیوان عدالت تاریخ صادر شده بود. البته با پیگیریهای سازمان میراث استان تهران، امید غنمی مدیرکل حقوقی میراث فرهنگی کشور درباره ابلاغ نشدن این نامه به استان اعلام کرده است: «این ابلاغیه را ممکن است کارمندان اداره کل به شما ارسال نکرده باشند.» در حال حاضر باز هم گفته میشود که براساس صحبتهای مسئولان دیوان عدالت اداری، رای قطعی دادگاه به نماینده حقوقی میراث فرهنگی استان تهران، صادر و ابلاغ شده است اما باز هم این رای بهجای اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به سازمان میراث فرهنگی کشور و اداره کل حقوقی سازمان فرستاده شده است.
در حالی که کارشناسان امیدی به نجات کاخ گلستان ندارند، مهدی حجت قائممقام سازمان میراث فرهنگی و معاون میراث فرهنگی سازمان میگوید: «ابتدا باید بگویم که مجوز 27 متر برای ساخت سرای دلگشا به چند دلیل خلاف قانون است. زیرا در مرحله اول، سرای دلگشا، جزء ثبت شده بازار تهران است. بازار تهران هم که خودش ثبت ملی شده است. پس چنین ساخت و سازی در آن غیرممکن است. دوم اینکه ساختمانی با این ارتفاع به حریم کاخ گلستان
آسیب میرساند. سوم هم اینکه براساس مصوبه امسال شورایعالی معماری و شهرسازی شهرداری، اگر بنای تاریخی که متعلق به قبل از سال 1340 است خراب شود، تنها میتوان به اندازه همان ارتفاع قبلی، ساختمانی رویش ساخته شود.»
او همچنین درباره اینکه سرای دلگشا از فهرست ثبت ملی هم خارج شده، ادامه میدهد: «مهم نیست که این سرا در فهرست ثبت ملی نیست؛ مهم این است که این ساختمان متعلق به سالهای قبل از 1340 است.» به گفته حجت، اگر تابع قانون باشیم، هیچ مشکلی برای حریم کاخ گلستان اتفاق نمیافتد و ساختمانی به ارتفاع 27 متر هم بهجای سرای دلگشا ساخته نخواهد شد.
تازه سه ماه از مراسم نکوداشت جهانی شدن کاخ گلستان گذشته که حالا این کاخ باید شاهد مراسم خارج شدنش از فهرست جهانی یونسکو باشد؛ آن هم بهدست مالک سرای دلگشا که میخواهد ساختمانی 27 متری در جنوب این کاخ بسازد و حریم آن را بهخطر بیندازد.
