میراث فرهنگی مجوز ساختمان تجاری کنار کاخ گلستان را داده بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع تجاری که در محدوده تاریخی کاخ گلستان در حال ساخت بود پس از چند ماه از آغاز طرح با دستور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی متوقف شد.

رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی در بازدید از این پروژه گفته بود: از عناصر اصلی اعتباربخشی به هویت تهران همین کاخ گلستان هست به هیچ وجه نباید کسی اجازه دهد در حریم این بنای تاریخی اتفاقی بیفتد و آن را تهدید کند.

علیرضا بهرامی معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۲ در این زمینه گفت: احتمالاً بحث بر سر قناتی هست که می‌گویند از اینجا رد می‌شود. ولی طبق مطالعات و نقشه‌های قناتی که ما داریم فاصله اش تا اینجا از حد غربی بین ۳۰ تا ۴۰ متر و از حد جنوبی حدود ۲۰ متر هست با این همه میراث فرهنگی آزمایش خاک و مطالعات تکنیک خواست تا بر اساس آن مطالعه کنند. به خاطر همین از ادامه کار جلوگیری شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۲ همچنین گفت: تمام مجوزها و استعلام‌ها از سوی میراث فرهنگی تأیید شده است.

وی افزود: در نامه میراث فرهنگی صراحتاً آمده که ارتفاع ۸ متر و احداث چهار طبقه زیر زمین مورد موافقت قرار گرفته است.

مالک مجتمع تجاری هم گفته که این ساختمان به روش تاپ دان (یکی از راهکارهای نوین مهندسی که به جای ساخت از پایین به بالا روند معکوس را پیش می‌گیرد) ساخته خواهد شد.