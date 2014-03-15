تبادل پیکر مطهر شهدا در مرز شلمچه

تسنیم: پیکر مطهر 95 شهید دوران دفاع مقدس دقایقی پیش طی مراسم با شکوهی در مرز شلمچه با 12 کشته‌ شده‌ عراقی مبادله شد. مراسم تبادل پیکرهای مطهر شهدا امروز شنبه 24 اسفندماه 92 همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، زائران کاروان‌های راهیان نور و عموم مردم شهید پرور آبادان و خرمشهر برگزار شد.

شهدا به یادمان شلمچه منتقل شدند. زائران نماز ظهر و عصر را در جوار پیکر مطهر شهیدان اقامه خواهند کرد و سپس پیکرها به پادگان شهید محمودوند اهواز منتقل می‌شود.

طبق اعلام سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، این شهدا طی جستجوی انجام شده یک ماهه اخیر نیروهای کمیته جستجوی مفقودین در مناطق عملیاتی فاو، مجنون و شرق دجله در عراق کشف شده‌اند.