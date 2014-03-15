  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۰۳

تبادل پیکر مطهر شهدا در مرز شلمچه

پیکر مطهر ۹۵ شهید دوران دفاع مقدس دقایقی پیش طی مراسم با شکوهی در مرز شلمچه با ۱۲ کشته‌ شده‌ عراقی مبادله شد.

تسنیم: پیکر مطهر 95 شهید دوران دفاع مقدس دقایقی پیش طی مراسم با شکوهی در مرز شلمچه با 12 کشته‌ شده‌ عراقی مبادله شد. مراسم تبادل پیکرهای مطهر شهدا امروز شنبه 24 اسفندماه 92 همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، زائران کاروان‌های راهیان نور و عموم مردم شهید پرور آبادان و خرمشهر برگزار شد.
شهدا به یادمان شلمچه منتقل شدند. زائران نماز ظهر و عصر را در جوار پیکر مطهر شهیدان اقامه خواهند کرد و سپس پیکرها به پادگان شهید محمودوند اهواز منتقل می‌شود.
طبق اعلام سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، این شهدا طی جستجوی انجام شده یک ماهه اخیر نیروهای کمیته جستجوی مفقودین در مناطق عملیاتی فاو، مجنون و شرق دجله در عراق کشف شده‌اند.

کد مطلب 2407381

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها