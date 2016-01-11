پیام شهدا این است که به افراد وابسته به استکبار رای ندهیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد باقر‌زاده ظهر امروز دوشنبه در مراسم استقبال از پیکر ۹۳ شهید دوران دفاع مقدس در مرز شلمچه، به تعبیرهای سیاسی انجام شده از این رویداد اشاره و عنوان کرد: بیان می‌شود که از شهدا بهره برداری سیاسی صورت می‌گیرد که باید به این سخنان پاسخی داده شود که نقش رسانه‌ها در این بین می‌تواند تاثیر گذار باشد.

وی، توجه به چند نکته را لازمه روشن شدن موضوع و رفع ابهامات دانست و گفت: در ابتدا باید به این امر توجه شود که استقبال از شهدا در طول این سال‌ها تنها در روزهای خاص مرتبط با جریان‌های سیاسی صورت می‌گرفته است و یا در طول سال هر از چند گاهی شاهد بازگشت شهدا به وطن بوده‌ایم؟

باقرزاده با یادآور شدن وجود ۴۵ هزار شهید و ۱۲۰ جانباز در پی انجام عملیات تفحص شهدا تاکید کرد: تمام این ایستادگی‌ها برای بازگرداندن پیکر‌های پاکی بود که ما اعتقاد داریم فرزندان امام راحل هستند و شایسته نیست در بیابان به حال خود‌‌ رها شوند.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، بازگشت شهدا به میهن را به نشاط معنوی جامعه تعبیر کرد و اهداف بلند شهدا را از اهداف بازگشت این پیکرهای مطهر دانست.

باقرزاده همچنین برخی برداشت‌های سیاسی در زمان استقبال از شهدای غواص را یادآور شد و با بیان این پرسش که به راستی ورود شهدا می‌تواند حامل چه پیام سیاسی باشد؟ از تعابیر سیاسی پیرامون ورود شهدا به تعبیر‌های آلوده و متعفن یاد کرد.

وی در ادامه متذکر شد: اگر تعبیر سیاسی از این حرکت این باشد که شهدای ما اهل سیاست بوده‌اند این تعبیر درست است چرا که اگر شهدا تحلیل سیاسی نداشتند قادر به درک پیام امام نبودند و مسیر صحیح را تشخیص نمی‌دادند و به تکلیفشان عمل نمی‌کردند.

باقرزاده با بیان اینکه اگر از شهدا که با تعقل مسیر شهادت را برگزیدند از دلیل شهادتشان پرسیده شود بی‌شک ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن را از جمله مهترین اهداف خود بر می‌شمارند، افزود: بی‌شک روی سخن شهدا با ما اینگونه خواهد بود که ما در مقابل نفوذ دشمن ایستادیم و اینک شما نیز باید مانع نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمنان شوید.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه چرا برخی انصاف را کنار گذاشته‌اند و چه کسی می‌خواهد این بهره برداری به معنای سیاسی آلوده را تعقیب کند، گفت: ما پاسداری، نظامی و سربازی خود را با این مقامات سیاسی معاوضه نمی‌کنیم چرا که سرباز هستیم و در خدمت ولایت و افتخار ما این است که سرباز و در خدمت ولایت هستیم.

وی بر جانفشانی‌های صورت گرفته در مسیر کشف پیکرهای شهدا تاکید و بیان کرد: نباید تردید کرد که این هجمه‌ها بی‌فایده است و بر این باوریم که عالم سیاست نمی‌تواند پاسخگوی این خون‌های پاک باشد.

باقرزاده با تاکید بر اینکه پیام بلند شهدا، ایستادگی بوده است به نزدیکی زمان انتخابات اشاره کرد و گفت: پیام شهدا به ما این است که ما پشت رهبری ایستاده‌ایم و شما هم باید در این مسیر قدم بردارید و با توجه به نزدیکی انتخابات به طور حتم سخن شهدا با ما اینگونه است که به افراد وابسته به آمریکا و استکبار رای ندهید.

وی خواسته شهدا از مردم در زمان حال را مستقل بودن و پیروی از شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» برشمرد و تاکید کرد: شهدا از ما می‌خواهند که وابسته به خود، فدایی مکتب، امام و رهبری باشیم.

باقرزاده تصریح کرد: پس از انجام کار کار‌شناسی حدود دو سوم و یا نیمی از شهدا مشخص خواهد شد و پیکر‌ها به خانواده‌های آنان تحویل می‌شود.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح همچنین دلیل تشیع پیکر شهدا در استان فارس را تقاضای مردم آن استان برای میزبانی شهدا اعلام کرد.