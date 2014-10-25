به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نصیری در مناظره با حسین کچویان در باب «امکان سنجی تحقق تمدن تراز اسلامی در عصر غیبت معصوم» که در شماره ۲۱۵ نشریه پنجره منتشر شده گفت: امام زمان(عج) پس از ظهور همه چیز را به ماقبل از مدرنیته بر می‌گرداند و در عصر ظهور انسان به ساختار تمدنی ماقبل مدرنیته باز می‌گردد و فناوری ماشین و هواپیما و ماهواره و ... نیز وجود نخواهد داشت.

مدیرمسئول فصلنامه سمات در بخشی از این مناظره پس از اشاره به اهمیت و اصالت ساختارهای گذشته می‌گوید: «از زمان حضرت آدم (علیه السلام) و در گزاره‌های تاریخی داریم که حضرت اردیس (علیه السلام)، چهارمین یا پنجمین پیامبر است که تمدن بشری در آن زمان شکل کامل خود را پیدا می‌کند و در روایت آمده که حضرت ۱۷۰ شهر در مناطق مختلف ازجمله منطقه آسیا و خاورمیانه تا ترکیه تأسیس می‌کند و به عبارتی تمدن شکل می‌گیرد اما تغییرات و تحولات ابزاری و تمدنی از آن روز تا دوران مدرنیته بسیار اندک است. ابزار حضرت آدم چه بود؟ گاوآهن، تا وقتی که تراکتور نیامد گاوآهن بود. اصلا اگر ابزار عوض نشود، ساختار‌ها خیلی عوض نمی‌شود.»

وی با تأکید بر اینکه ساختارهای مدرن منشأ اصلی معضلات و نابسامانی‌های اجتماعی و اخلاقی هستند و نفی اثر آنها توسط هیچ حکومتی در زمان غیبت ممکن نیست درباره دوران پس از ظهور می‌گوید: «امام معصوم بیایند، همه چیز را عوض و زیر و رو می‌کند» و اضافه می‌کند: «معصوم از بیخ و بن همه چیز را بر می‌گرداند به قبل از مدرنیته».

نصیری در پاسخ به سؤال از چگونگی این تحول پاسخ می‌دهد: «با‌‌ همان اعجاز. معصوم با کشیدن دست بر سر عباد، عقولشان را کامل می‌کند. اعجازی که گفته‌اند همین است.»

مهدی نصیری رسیدن به تمدن تراز اسلامی در زمان غیبت را امری ناشدنی توصیف می‌کند و درباره تحولات پس از ظهور نیز معتقد است: «اقتضای حیات اجتماعی و بستر تمدنی عوض می‌شود و ما به یک ساختار تمدنی ما قبل مدرن باز می‌گردیم. بنده معتقدم که دوباره سوار اسب می‌شویم، ماشین نیست، هواپیما نیست، ماهواره نیست، تلویزیون و تبلت و موبایل نیست. به یک تمدن طبیعی بر می‌گردیم.»

*مناظره فوق الذکر در صفحات ۵۸ تا ۷۲ شماره ۲۱۵ نشریه پنجره منتشر شده است.