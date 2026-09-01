به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره از نشریه، مخاطبان، یادداشت‌ها و گفتارهایی از اساتید شاخص همچون دکترموسی حقانی، سهیلا صادقی، مصطفی زمانیان، محمدحسین هاشمیان، سید حسین میرمعزی و صفدر الهی‌راد را مطالعه می‌کنند.

در بخشی از سرمقاله این شماره آمده است:

"واقعیت امروز ایران را نباید در پدیده‌های سطحی و گذرا جست‌وجو کرد، بلکه باید آن را برآمده از یک اراده تمدن‌ساز دانست که از اواخر دهه ۶۰ منصه ظهور یافت. این اراده محصول طرحی بنیادین برای ساخت «ایران نوین» بود که توانست در بستر پیچیده ساختار قدرت داخلی و در برابر مداخلات ساختاری آمریکا و اسرائیل، نوعی ثبات راهبردی رقم بزند.

پرسش فلسفی و مرکزی اینجاست که این طرح بر چه ستون‌هایی استوار شد که هیچ طوفانی نتوانست ثبات آن را مخاطره‌آمیز کند؟ پاسخ در یک مدل منحصربه‌فرد از «دولت مقتدر» نهفته است که توانست میان هویت انقلابی و ضرورت‌های بقای ملی پلی بسازد و عینی‌ترین تجلی سه شعار اصلی انقلاب اسلامی، یعنی «استقلال»، «آزادی» و «جمهوریت دینی» را در بستر حقیقت محقق سازد.

امروز، ما با «پویایی ساختار در غیاب معمار» مواجهیم؛ او شهید «ایران مستقل، آزاد و مقتدر» است؛ پایمردی او بر این سه‌گانه تمدنی، تمام دشمنی‌های عالم مادی را به سوی او سوق داد، اما هندسه‌ای که با خون خویش ترسیم کرد، فراتر از جغرافیای سیاسی، افق نهایی خود را در جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی نوین اسلامی به عنوان بستر آماده‌ساز ظهور منجی عالم بشریت، یافته است."

لازم به ذکر است که این شماره از نشریه با ارائه تخفیف صورت گرفته و به مبلغ ۴۵۰ هزارتومان عرضه شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه نسخه‌ چاپی این شماره، درخواست خود را به آیدی m۱۱۰۶۱۴@ در پیام‌رسان‌های ایتا و تلگرام ارسال کنند.