محمد یوسفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه صادرات مرغ به روسیه فعلا انجام نمی‌شود، اظهار داشت: هنوز بین سازمان دامپزشکی ایران و دامپزشکی روسیه توافقات لازم حاصل نشده و دست‌اندرکاران این کار پیگیر انجام این امر هستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور کاهش تقاضا برای خرید مرغ طی ماه محرم را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم شرکت پشتیبانی امور دام از محل ذخایر خود که تاریخ انقضای آن‌ها رو به پایان است گوشت مرغ را در اختیار هیات‌های مذهبی قرار دهد تا این هیات‌ها بجای گوشت قرمز گوشت مرغ طبخ کنند و بین عزاداران عرضه نمایند.

یوسفی با اشاره به اینکه اقدام مذکور سبب کاهش حجم ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام می‌شود و تاثیر چندانی روی قیمت مرغ در بازار ندارد، اضافه کرد: البته ممکن است قیمت مرغ نیز چند روزی تغییر کند اما پس از آن بازار مجدد به حالت اولیه خود بازمی‌گردد.

وی در مورد صادرات مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام نیز گفت: این شرکت گویا برنامه‌هایی برای صادرات مرغ دارد اما این برنامه برای جوجه ریزی‌های از این پس است.

یوسفی افزود: در صورتی که شرکت پشتیبانی سازوکارهای صادرات را فراهم کرده باشد باید از هم اکنون بر روی جوجه ریزی برنامه ریزی کند و با تولیدکنندگانی که از دو هفته پیش جوجه ریزی را آغاز کرده‌اند قرارداد امضا کند تا آنها مرغ‌هایشان را مخصوص صادرات پرورش دهند.

وی قیمت تمام شده تولید مرغ زنده را حدود ۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان عنوان کرد و اظهار داشت: قمیت فروش این کالا به شکل نقدی طی هفته گذشته نزدیک به ۳۶۰۰ تومان و به شکل اقساط( ۴۵ روزه) ۳۸۰۰ بوده است ضمن اینکه بهای مرغ گوشتی آماده به طبخ در نقاط مختلف استان تهران متفاوت و بین ۵۷۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان متغییر است.