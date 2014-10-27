مدارس حاشیه شهر زاهدان تعطیل شدند/ متهم آلودگی انتشار گازهای سمی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تداوم آلودگی انتشار گازهای سمی موجب شد تا برای حفظ جان دانش آموزان مناطق شمالی و حاشیه ای شهر زاهدان فرمانداری این شهرستان با انتشار اطلاعیه ای مدارس حاشیه این شهر را در دو نوبت صبح و عصر در روز دوشنبه تعطیل اعلام کند.

گفتنی است با وجود اینکه اربابی مدیر ستاد بحران استانداری شب گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر از پاکسازی منطقه آلوده خبر داد اما بوی نامطبوع و تند گازهای شیمیایی در شب گذشته و امروز همچنان در بسیاری از مناطق شهری شمال استان ادامه داشته و موجب نارضایتی بسیاری از مردم شده است.

در همین رابطه فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه فرد خاطی دستگیر شده است، بیان داشت: بر اثر بی احتیاطی و شستن بشکه های دارای مواد شیمیایی و سموم کشاورزی و رها کردن آن در نهر آب یکی از محله های حاشیه زاهدان تعدادی از دانش آموزان و مردم دچار مسمومیت شدند.

سردار حسین رحیمی به خبرنگاران گفت: فرد خاطی با شستن بشکه هایی که دارای محلول های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی بوده و رها کردن آن در داخل نهر آب همجوار با تعدادی از مدارس موجب مسمومیت ۱۵۰ نفر از دانش آموزان و شهروندان شد.