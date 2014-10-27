به گزارش خبرگزاری مهر، این پوسترها که تداعیکننده جریان دائمی مبارزه حق و باطل در طول تاریخ است، سعی کرده با زبان تصویر، استمرار تداریخی این مبارزه را ترسیم کرده و مخاطب را به شناخت باطل حقیقی در هر دورهای از تاریخ رهنمون کند.
شهید مرتضی مطهری سالها پیش در خصوص تداعی این مبارزه در هر دورهای از تاریخ ذکر کرده بود: «اگر حسینبن علی(ع) بود، می گفت اگر می خواهی برای من عزاداری کنی، برای من سینه و زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشه دایان است. شمر ۱۳۰۰ سال پیش مرد، شمر امروز را بشناس.»
این پوسترها به طور رایگان منتشر شده است. علاقهمندان برای دریافت سایز قابل چاپ این پوسترها میتوانند به پایگاه اینترنتی خانه طراحان انقلاب اسلامی مراجعه کنند.