دولت یازدهم با انجمن گرافیک خوش اخلاق بوده است/ انجمن تنها یک کلوپ نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفته طراحی «گرافیک تهران 93» صبح روز دوشنبه، اول اردیبهشت‌ماه در خانه هنرمندان و با حضور علی رشیدی، رئیس هیات مدیره انجمن طراحان و مهدی مهدیان، دبیر هفته طراحی گرافیک برگزار شد.

در ابتدای این نشست علی رشیدی گفت: روز 27 آوریل در سال 1995 توسط انجمن‌های طراحان گرافیک ایکوگرادا، روز جهانی طراحی گرافیک نامگذاری شده و سالهاست که انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در این روز گردهم می‌آیند.

وی افزود: امسال نیز مانند سال های گذشته هفته گرافیک از 7 تا 14 اردیبهشت‌ماه در تهران و در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد و امسال با توجه به اینکه بحث فرهنگ توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده این انتظار از هنرهای تجسمی می‌رود که با قدرت بیشتری ظاهر شود.

رشیدی روز و هفته گرافیک را موقعیتی برای شناساندن طراحی گرافیک به جامعه دانست و ادامه داد: متاسفانه در کشور ما به طراحان گرافیکی صرفا به عنوان طراحان تصویر نگاه می کنند و ما در انجمن سعی داریم که به تاثیر گرافیک و طراحی در زندگی امروز مردم برسیم و این عمق تاثیرگذاری را به مردم بشناسانیم.

وی از درگیری بیش از حد هیأت مدیره انجمن به مسائل بیمه ای و صنفی برخی اعضا اشاره کرد و گفت: از این به بعد قصد داریم نیروهای اصلی خودمان را برای باز تعریفی از طراحی گرافیک و معرفی آن به مردم بگذاریم، مانند کشور ایتالیا که هنر را بخشی از زندگی مردم قرار داده است ما نیز طراحی گرافیک را به داخل خانه های مردم خواهیم برد.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران بیان کرد: در هیأت مدیره انجمن اصرار داریم که به اهداف بلند مدت نگاه کنیم. پس سند استراتژیکی طراحی کردیم که این سند را ابتدا در اختیار پیشکسوتان و سپس اعضای انجمن قرار خواهیم داد تا اشکالاتش برطرف و در آذرماه که نشست اعضای انجمن است این سند 10 ماده ای تصویب شود. این امر باعث می‌شود که با تغییر هیأت مدیره های انجمن، اهداف این نهاد صنفی گم نشود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در تمام برنامه های گرافیکی فقط به نمایشگاه پوستر می پردازید، گفت: جوانان ما علاقه زیادی به پوستر دارند و اگر در یک برنامه گرافیکی نمایشگاه پوستر نداشته باشیم، حضور کمرنگ است. ضمن اینکه قصد داریم در جریان برنامه های هفته گرافیک استعدادهای جوان را شناسایی کنیم.

رشیدی یکی از برنامه های هفته گرافیک را اهدای عضویت افتخاری به سرژ آواکیان و محمدحسین حلیمی ذکر کرد و در این مورد توضیح داد: اعضای افتخاری انجمن کسانی هستند که در طول عمرشان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در توسعه فرهنگ و به ویژه گرافیک قدم برداشته اند که از این اعضا می توان به آیدین آغداشلو، عباس کیارستمی، فرشید مثقالی، محمد احصایی و قباد شیبا اشاره کرد. این اعضای افتخاری حق عضویت نمی دهند و در رای گیری ها هم شرکت نمی کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد حامیان مالی برنامه هفته گرافیک توضیح داد: ما هدفمان این است که به سرمایه انجمن دست نزنیم و هر برنامه ای باید پول خودش را دربیاورد. ما تا امروز هیچ اسپانسر دولتی نداشتیم. در حقیقت ما به دنبال پول دولت نیستیم ولی فکر می کنیم وظیفه دولت است که از برنامه های فرهنگی هنری مدون و قوی حمایت کند.

رشیدی در پاسخ به سوالی درباره رابطه انجمن با ارگان های دولتی توضیح داد: خوشبختانه طرز تفکر دولت حمایت از انجمن هاست. این دولت با ما خیلی خوش اخلاق بوده ولی کاری برای حمایت از ما نکرده است. باید کمی به این دولت وقت دهیم.

وی از برگزاری احتمالی دوسالانه گرافیک در سال 93 خبر داد و گفت: آقای مجید ملانوروزی مدیر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد طی صحبت هایی که با هم داشتیم، گفت که صد در صد امور دوسالانه را در اختیار انجمن خواهد گذاشت تا این دو سالانه در سال جاری برپا شود.

وی در مورد عاقبت دوسالانه «سرو نقره ای» گفت: «سرو نقره ای» از بین نخواهد رفت، این نام در انجمن خواهد ماند و با توجه به برگزاری نوع دو سالانه در وزارت ارشاد ما نیز دوسالانه «سرو نقره ای» را در انجمن گرافیک برگزار خواهیم کرد.

رشیدی در پایان سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد تعدد انجمن ها و نهادهایی که خود را انجمن طراحی می دانند، گفت: اگر این انجمن ها سالم و قوی باشند، خوب است ولی در بسیاری موارد ما اینگونه انجمن های کوچک در فضای مجازی را یک تهدید برای انجمن و گرافیک کشور می‌دانیم. همه باید بدانند که انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران تنها یک کلوپ برای دور هم جمع شدن عده ای افراد نیست.

در ادامه این نشست مهدی مهدیان گفت: هفته گرافیک 93 از چند بخش اصلی تشکیل شده است. اول نمایشگاه پوستر منفی 30 (آثار نسل نو اعضای انجمن طراحان گرافیک)، دوم نکوداشت و نمایش پوستر های عباس سارنج (از طراحان پیشگام ایران)، سوم مراسم اهدای جوایز چهارمین نشان اردیبهشت و چهارم حضور طراح گرافیک برجسته آلمانی «فونس هیکمن» و نمایش آثار این هنرمند در خانه هنرمندان.

وی افزود: نمایشگاه منفی 30 از ماه ها قبل کارهایش انجام شد و هیأت انتخاب آثار شامل قباد شیوا، بیژن سیفوری، مجید عباسی، طاهره محبی تابان و علیرضا مصطفی زاده آثار را برای نمایش در خانه هنرمندان آماده کردند.

مهدیان خاطرنشان کرد: 2 هزار و 129 اثر از 27 استان به دبیرخانه رسید که از این میان 245 اثر به نمایشگاه راه یافت که از این میان 187 اثر به بخش فرهنگی و 58 اثر مربوط به مباحث اجتماعی است.

وی به ارائه آمار شرکت کنندگان در این نمایشگاه پرداخت و گفت: از 454 شرکت کننده در نمایشگاه 168 نفر کارشان پذیرفته شده که 38 نفر خانم و 130 نفر آقا بودند که 46 نفر از این افراد عضو انجمن و 408 نفر نیز از اعضای غیر عضو هستند.

دبیر هفته انجمن گرافیک در پایان سخنانش از استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز، فارس، گیلان، مازندران و آذربایجان شرقی به عنوان استان هایی که بیشترین آثار را به نمایشگاه هفته گرافیک ارسال کرده اند، نام برد.