حادثه اسیدپاشی نباید سیاسی و جناحی شود/ عوامل اسیدپاشی مزدور کشورهای خارجی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یونسی در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه اسیدپاشی گفت: این موضوع مطلقا نباید سیاسی و جناحی شود.

وی حادثه اسیدپاشی را یک مسئله ضدملی دانست و گفت: همه جریان های کشور این حادثه را محکوم کرده اند و سه قوه نیز قول داده اند هر چه زودتر عوامل آن را شناسایی و با آنان برخورد کنند.

دستیار ویژه رئیس جمهور ادامه داد: این اعمال خشن، ریشه در فرهنگ ایران ندارد و از گروهکها، ضدانقلاب و کشورهای بیگانه کمک می گیرند.

وی تاکید کرد: اگر این حادثه توسط یک ایرانی نیز انجام شده باشد آن فرد نیز متاثر و مزدور کشورهای خارج از کشور است و یک ایرانی نمی تواند چنین جنایتی بیآفریند.

یونسی با بیان اینکه تاکنون گمانه زنی هایی درباره علت های این حادثه شده است گفت: عوامل این حادثه تا آنجایی که من اطلاع دارم شناسایی نشده اند که در نهایت باید بدانند که شناسایی خواهند شد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی با بیان اینکه در این حادثه جریان های سیاسی تلاش دارند به نوعی یکدیگر را متهم کنند گفت: به صلاح هیچ یک از جریان های سیاسی کشور نیست که این گونه اعمال به مردم ایران نسبت داده شود و هرچه که به زیان امنیت ملی است باید با آن مقابله شود.

وی همچنین با اشاره به ناامنی های جنوب شرق کشور گفت: گروهک های تروریستی در شرق کشور همیشه وجود داشته اند که این گروهک ها شناسایی و با آنان برخورد می شد و دوباره گروهک های جدیدی به وجود می آمدند و این چیز جدیدی نیست اما نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی بر منطقه مسلط هستند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام خاطرنشان کرد: ما باید برای مقابله کامل و ریشه کنی با اشرار در شرق کشور از عوامل بومی آن منطقه استفاده کنیم.