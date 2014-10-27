۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

یونسی در جمع خبرنگاران

حادثه اسیدپاشی نباید سیاسی و جناحی شود/ عوامل اسیدپاشی مزدور کشورهای خارجی هستند

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی با بیان اینکه حادثه اسیدپاشی نباید مطلقا سیاسی، حزبی و جناحی شود گفت: جریان های سیاسی تلاش دارند به نوعی یکدیگر را در مورد این حادثه متهم کنند اما اینگونه اعمال نباید به فرهنگ مردم ایران نسبت داده شود و این یک موضوع ضد امنیت ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یونسی در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه اسیدپاشی گفت: این موضوع مطلقا نباید سیاسی و جناحی شود.

وی حادثه اسیدپاشی را یک مسئله ضدملی دانست و گفت: همه جریان های کشور این حادثه را محکوم کرده اند و سه قوه نیز قول داده اند هر چه زودتر عوامل آن را شناسایی و با آنان برخورد کنند.

دستیار ویژه رئیس جمهور ادامه داد: این اعمال خشن،  ریشه در فرهنگ ایران ندارد و از گروهکها، ضدانقلاب و کشورهای بیگانه کمک می گیرند.

وی تاکید کرد: اگر این حادثه توسط یک ایرانی نیز انجام شده باشد آن فرد نیز متاثر و مزدور کشورهای خارج از کشور است و یک ایرانی نمی تواند چنین جنایتی بیآفریند.

یونسی با بیان اینکه تاکنون گمانه زنی هایی درباره علت های این حادثه شده است گفت: عوامل این حادثه تا آنجایی که من اطلاع دارم شناسایی نشده اند که در نهایت باید بدانند که شناسایی خواهند شد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی با بیان اینکه در این حادثه جریان های سیاسی تلاش دارند به نوعی یکدیگر را متهم کنند گفت: به صلاح هیچ یک از جریان های سیاسی کشور نیست که این گونه اعمال به مردم ایران نسبت داده شود و هرچه که به زیان امنیت ملی است باید با آن مقابله شود.

وی همچنین با اشاره به ناامنی های جنوب شرق کشور گفت: گروهک های تروریستی در شرق کشور همیشه وجود داشته اند که این گروهک ها شناسایی و با آنان برخورد می شد و دوباره گروهک های جدیدی به وجود می آمدند و این چیز جدیدی نیست اما نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی بر منطقه مسلط هستند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام خاطرنشان کرد: ما باید برای مقابله کامل و ریشه کنی با اشرار در شرق کشور از عوامل بومی آن منطقه استفاده کنیم.

