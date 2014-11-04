پیشنهاد وسوسه انگیز منچستر سیتی به مارکو رویس

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه منچستر سیتی نیز به صف خریداران مارکو رویس اضافه شده است. اگرچه این بازیکن جوان هنوز واکنش مثبتی را از سوی خود برای جدایی از جمع مردان یورگن کلوپ بروز نداده است.

موندو دپورتیوو در این باره گزارش داد باشگاه منچستر سیتی برای جذب این بازیکن جوان پیشنهاد دسمتزد وسوسه انگیز 12 میلیون یورویی در سال را به رویس ارایه کرده تا بتواند تابستان آینده این بازیکن آلمانی را برای تقویت خط میانی خود به خدمت گیرد.

باشگاه دورتموند در قرارداد وی شرط دریافت تنها 25 میلیون یورو را برای جدایی وی گنجانده بود اگرچه ارزش این بازیکن در بازار نقل و انتقال دو برابر برآورد شده است. بسیاری از باشگاه‌های بزرگ از جمله بارسلونا، بایرن مونیخ و رئال مادرید نیز خواهان وی هستند و خود رویس برای بازی در نیوکمپ ابراز علاقه کرده است.