محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، جمعیت هلال احمر استان قم به استقرار 15 پست ثابت و سیار جهت پوشش امدادی عزاداران حسینی در حرم مطهر و اطراف آن اقدام کرده است.

وی گفت: بر اساس هماهنگی با آستان مقدس حضرت معصومه (س)، جمعیت هلال احمر با استقرار یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، هشت دستگاه آمبولانس، چهار دستگاه خودروی نجات ،6 دستگاه موتورلانس و حضور 85 نفر پزشک، پرستار و امدادگر، پوشش امدادی روز تاسوعا و عاشورای حسینی را در حرم کریمه اهل بیت (س) اقدام به ارائه خدمات کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم عنوان کرد: این پستها از ساعات اولیه روز تاسوعای حسینی کار خود را آغاز و تا پایان عزاداریها در روز عاشورا کار خود را ادامه داد.

وی گفت: در این خدمات تعداد687 نفر از عزاداران به پستهای این جمعیت مراجعه کردند که 680 نفر از آنها بصورت سرپایی معالجه و هفت نفر از بیماران به مراکز درمانی اعزام شدند.