چامسکی: آمریکا تروریست ترین کشور جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "نوام چامسکی" با اشاره به عملیات های سازمان سیا در کشورهایی همچون نیکاراگوئه و کوبا، آمریکا را تروریست شماره یک جهان خواند.

چامسکی در جدیدترین مطب خود که در Truthout.org منتشر شده با بیان این مطلب، تلاش سازمان سیا برای تسلیح شورشیان در نقاط مختلف جهان را دلیلی برای اثبات این گفته خود معرفی می کند.

بر اساس اسناد منتشر شده در خصوص فعالیت های مخفی سازمان سیا، این نهاد جاسوسی علاوه بر تسلیح شورشیان در کشورهای آمریکای لاتین، از آغاز بحران سوریه در امر تسلیح گروه های تروریستی حاضر در این کشور عربی نیز فعال بوده است.

چامسکی با اشاره به گزارش رسانه های مختلف آمریکایی در خصوص کمک تسلیحاتی سیا به گروه های شورشی در نقاط مختلف جهان، از جمله گزارش اخیر نیویورک تایمز می نویسد: این موارد نشان می دهد که آمریکا تروریست ترین کشور جهان است و به این موضوع افتخار نیز می کند.

این پروفسور دانشگاه "ام ای تی" در بخش دیگری از گفته های خود به عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در کشورهایی همچون پاکستان، یمن و چند کشور دیگر اشاره کرده و کشته شدن افراد مختلف در حملات این هواپیماها را نیز سند دیگری برای اثبات گفته های خود می داند.