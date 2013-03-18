چامسکی : قدرتهای بزرگ فقط به منافع خود می اندیشند/مهمترین حامیان گروههای مسلح در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، صحبت از استاندارد دوگانه و متناقض در سیاست خارجی برخی کشورها امری تازه و عجیب نیست. قدرتهای بزرگ که مدعی پایبندی به ارزشهای جهانشمول و حقوق بین‌الملل هستند به گونه ای طنزآمیز این سیاستهای متناقض را در سیاست خارجی خود دنبال کرده و می کنند.

نمونه اخیر این سیاستهای متناقض را در حمایت آنها از مخالفان سوری مشاهده می‌کنیم. در حالی که آمریکا و فرانسه به بهانه مقابله با گروههای افراطی در کشور مالی به این کشور آفریقایی لشگرکشی کرده اند، برادران همین گروههای افراطی در مالی را از لحاظ دیپلماتیک به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده‌اند. همچنین این دو کشور به طور غیرمستقیم از کشورهای شمال آفریقا که حامی افراط گرایان در سوریه هستند حمایت و پشتیبانی می‌کنند.

پروفسور نوام چامسکی زبانشناس معاصر و استاد بازنشسته دانشگاه ام.آی.تی آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سیاستهای غرب در خصوص بحران سوریه با توجه به گذشت دو سال از آن گفت: قدرتهای بزرگ در مناقشه سوریه سعی کرده‌اند از مخالفان حکومت اسد حمایت کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین کمکهای مالی و نظامی به مخالفان بشار اسد از سوی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی ارسال می‌شود.

این نظریه پرداز آمریکایی تأکید کرد: این به معنای این نیست که قدرتهای غربی از مخالفان اسد حمایت نمی کنند. در واقع آنها از حامیان جدی مخالفان اسد به شمار می‌روند.

وی در ادامه تأکید کرد: حکومت بشار اسد هم حامیان خود را به عنوان یک حکومت و کشور دارد. ایران و روسیه نیز از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند.

چامسکی در خصوص استانداردهای دوگانه و متناقض قدرتهای بزرگ در سوریه که از سو به بهانه مقابله با تروریستها به کشور مالی لشگرکشی کرده اند و از سوی دیگر از همفکران و همقطاران آن تروریستها در سوریه حمایت می‌کنند نیز گفت: من منظور شما از استانداردهای دوگانه را خوب متوجه نمی‌شوم!

وی افزود: به نظر من قدرتهای بزرگ همواره یک نوع استاندارد و هنجار را پیشه کار خود کرده و آن را دنبال می‌کنند و آن نیز تأکید بر قدرت و ثروت است.

چامسکی در پایان یادآور شد: در واقع استاندارد و هنجاری که قدرتهای بزرگ بدان پایبند هستند حفظ منافع داخلی خود است که ناظر بر قدرت و ثروت است.

..............

گفتگو از جواد حیران‌نیا