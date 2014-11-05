به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قبادی در این بازدید ضمن دیدار با مدیر این مجموعه، جدیدی، گفت: افزایش مراکز عرضه و دسترسی آسان تر مردم به محصولات سبک زندگی اسلامی و ایرانی، از اهداف اساسی کارگروه ساماندهی مد و لباس است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که روند موثر حفظ اولویت ها در این گونه مراکز بتواند مستمر بوده و ضمن حفظ ارزش های اسلامی و ایرانی از کیفیت و سطح مناسبی نیز برخردار باشد.

قبادی همچنین در این بازدید با برخی از نمایندگان برندهای مستقر در این مرکز گفت و گو کرد و از تازه ترین محصولات ارائه شده نیز دیدن کرد.

دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس بر اهمیت توجه به قیمت عرضه این گونه آثار تاکید و گفت: توانمندی خرید برای همه اقشار جامعه از مهم ترین اصول در کارگروه ساماندهی مد و لباس است و باید به این مساله نگاهی جدی داشت.

مشاور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین یادآور شد: برای رشد این مراکز نیاز به هماهنگی و همیاری همه دستگاه های ذی ربط است و چرخه محرکه تولید مد و لباس هرگز نباید لحظه ای دچار وقفه شود.