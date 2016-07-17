حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، تخصصی برخورد کردن با مقوله مد را یکی از سیاست‌های جدی کارگروه مد و لباس در سال ۱۳۹۵ دانست و افزود: برای رسیدن به این منظور بر آن هستیم تا نمایشگاهی برای گروه سنی کودک و نمایشگاه دیگری برای لباس نوجوانان برگزار کنیم.

دبیر کارگروه مد و لباس با اشاره به این‌که در بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن امسال، بخش ویژه‌ای به نوجوانان تعلق گرفته بود گفت: خوشبختانه از این قسمت، استقبال خوبی به عمل آمد و همین مساله ما را برآن داشت تا نمایشگاه مستقلی را به لباس نوجوان اختصاص دهیم.

قبادی به این‌که لباس‌های ایرانی، رده بندی سنی ندارند و ما برای نوجوانان، لباس مناسبی تولید نکرده‌ایم، اشاره و بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما پرداختن به گروه سنی نوجوان است و این کار هم سهل است و هم ممتنع. سهل از این جهت که ما با خود می‌گوییم: وقتی کار مردانه و زنانه طراحی و تولید می‌کنیم خوب برای نوجوان‌ها هم کار می‌کنیم و ممتنع از این جهت که حساسیت‌های شرعی و همچنین حساسیت‌های نوجوانانه زیاد است و این گروه سنی تنوع و تکثر در لباس را می‌پسندد.

به گفته دبیر کارگروه ساماندهی به حوزه مد و لباس، قرار است در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها، فضای بیشتری به تولیدکنندگان نوجوان اختصاص پیدا کند و نمایشگاه مستقلی برای لباس این گروه سنی که به رنگ و تنوع نیاز دارد در نظر گفته شود.