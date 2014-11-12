به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشات بانک مرکزی، بررسی خانوارها از نظر نوع مصالح عمده بکار رفته در ساختمان محل سکونت آنان نشان می دهد در سال 92 حدود 17.4 درصد خانوارها در ساختمان های بتون آرمه، 25.5 درصد در بناهای اسکلت فلزی، 2.8 درصد در ساختمان های بلوک سیمانی،6.0 درصد در بناهای آجری با تیرچه بلوک، 42.4 درصد در ساختمان های آجری با تیرآهن، 3.4 درصد در بناهای آجری با تیرچوبی و 2.5 درصد در ساختمان های خشتی، گلی و چوبی و یا سایر مصالح سکونت داشته اند.

طبق نتایج این بررسی 3.9 درصد از خانوارها در محل سکونت خود از یک اتاق، 30.8 درصد از دو اتاق، 46.3 درصد از سه اتاق، 14.7 درصد از چهار اتاق، 2.8 درصد از پنج اتاق و 1.5 درصد از شش اتاق و بیشتر استفاده نموده اند.

بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها در سال 1392 نشان می دهد که حدود 99.4 درصد از خانوارها از آب لوله کشی، 100 درصد از برق، 92.9 درصد از گاز شهری، 41.2 درصد از سیستم فاضلاب شهری، 82.2 درصد از تلفن، 23.9 درصد از اینترنت، 98.1 درصد از آشپزخانه، 99.3 درصد از حمام، 62.5درصد از کولر ثابت آبی، 17.6 درصد از کولر گازی، 8.6 درصد از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ)،5.2 درصد از پکیج و 41.7 درصد از انباری بهره مند بوده اند.

نتایج این بررسی گویای آن است که 44.4 درصد خانوارها از اتومبیل شخصی، 17.8 درصد از موتورسیکلت، 13.7 درصد از دوچرخه، 57.6 درصد از چرخ خیاطی، 30.2 درصد از رادیو ضبط و ضبط صوت، 12.8 درصد از رادیو، 99.3 درصد از تلویزیون، 53.8 درصد از ویدئو، 47 درصد از رایانه، 15.2 درصد از دوربین فیلمبرداری، 50.2 درصد از یخچال، 81.8 درصد از فریزر و یخچال فریزر، 51.1 درصد از پنکه، 99.2 درصد از اجاق گاز، 92.1 درصد از جارو برقی، 84.5 درصد از ماشین لباسشویی و 94.7 درصد از تلفن همراه استفاده می کنند.