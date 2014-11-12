به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور را در سال 1392 منتشر کرد.

شهر تهران

بر اساس آمار اعلام شده از سوی شهرداری تهران، این شهرداری در سال 1392، تعداد 21346 پروانه ساختمانی صادر کرده که 21244 پروانه (99.5 درصد) مربوط به احداث ساختمان و 102 پروانه (0.5 درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است.

این تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر شده حدود 10.3 درصد از کل پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. پروانه های احداث ساختمان نسبت به سال قبل حدود 10.6 درصد کاهش داشته است.

بیشترین سهم از پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه 15 با صدور 1591 پروانه (7.5 درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 22 با 332 پروانه (1.6 درصد) بوده است.

تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران بالغ بر 177680 واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی، 23.1 درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور می باشد که دارای 7.7 درصد کاهش نسبت به سال قبل است.

در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران، بیشترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 5 با 20935 واحد مسکونی (11.8 درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 13 با 3935 واحد مسکونی (2.2 درصد) بوده است. متوسط تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده حدود 8 واحد مسکونی محاسبه شده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 8383.9 هزار متر مربع بوده است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 395 متر مربع بوده است.

همچنین، اطلاعات حاصل بیانگر این مطلب است که از مجموع پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران در حدود 0.3 درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، 0.4 درصد برای احداث ساختمان های دوطبقه، 1.6 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، 4.7 درصد برای احداث ساختمان های چهارطبقه و 92.9 درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.

نقاط شهری کل کشور

بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح، در سال 1392 تعداد 222850 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است. از کل پروانه های صادر شده، تعداد 206395 پروانه (92.6 درصد) مربوط به احداث ساختمان و 16455 پروانه (7.4 درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته درصد ناچیزی افزایش داشته است.

در ضمن از 201504 پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری های کشور (به جز شهر تهران)، تعداد 198691 پروانه (98.6 درصد) به تقاضای بخش خصوصی، 1219 پروانه (0.6 درصد) به تقاضای بخش تعاونی و 1594 (0.8 درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

با مروری بر فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که استان تهران با مقدار 34889 پروانه (16.9 درصد) بیشترین و استان ایلام با مقدار 1005 پروانه (0.5 درصد) کمترین میزان صدور را داشته اند.