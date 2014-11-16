مرز مهران آماده پذیرایی از عاشقان حسینی در اربعین/ بدون ویزا به مهران سفر نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، مرز مهران از جمله مرزهای مهم زمینی کشور محسوب می شود که هر ساله در ایام مذهبی سال میزبان هزاران نفر از سراسر کشور است و در ایام محرم و اربعین جایگاه ویژه ای برای زائران دارد.

در حالی به ایام اربعین حسینی نزدیک می شویم که مرز مهران در حال آمده شدن برای پذیرایی از عاشقان حسینی است.

در سالهای اخیر سالانه دو میلیون نفر به صورت کاروانی از مرز مهران به عتبات عالیات اعزام شدند.

مشکلات مرز مهران

مشکلاتی که هر ساله گریبان گیر زائران عتبات عالیات در این ایام می شود یکی تردد انفرادی و دیگر صدور ویزا است که متاسفانه به رغم اطلاع رسانی ها بازهم حجم زیادی از زائران به صورت انفرادی و بدون ویزان به مرز مهران مراجعه می کنند.

در این بین عده ای می توانند از مرز خارج شوند و عده ای متاسفانه از سفر به عتبات عالیات باز می مانند.

زائران و عاشقان حسینی حتما در مبدا حرکت و به خصوص در استانهایی که کنسولگری عراق وجود دارد نسبت به کسب ویزا اقدام کنند تا در مرز مهران به مشکل برنخورند.

چرا بیشتر مردم مهران را انتخاب می کنند

مراد ناصری فرماندار شهرستان مهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز بین المللی مهران به دلیل امنیت، نزدیکی و ...مورد توجه بیشتر زائران برای سفر به عتبات عالیات قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: هم اکنون زیرساختهای خوبی در مرز مهران به خصوص در بخش اسکان برای زائران در اربعین در نظر گرفته شده است.

این مسئول بیان داشت: نکات بسیار مهم در سفر زائران به مرز مهران برای رفتن به عتیات عالیات بحث ویزا و سفرهای انفرادی است.

وی ادامه داد: حتما زائران عزیز توجه داشته باشند که در مرز مهران ویزا صادر نمی شود و آن دست زائران انفرادی که قصد رفتن به عتبات عالیات دارد حتما باید در محل خود اقدام به اخذ ویزا کنند.

بدون ویزا به مهران سفر نکنید

ناصری عنوان کرد: در مرز مهران هنوز امکانات لازم برای صدرو ویزا فراهم نشده است و در آینده درصد هستیم این مشکلات در مرز بین اللملی نیز حل شود.

وی بیان داشت: پایانه مرزی مهران با داشتن ۱۸ گیت ورود و خروج یکی از مهمترین پایانه های مرزی کشور است که ظرفیت بیش از ۱۰ زار نفر در روز را داراست.

فرماندار مهران بیان داشت: ارائه خدمات مطلوب به زائران و کاروانهای عتبات عالیات در مرز مهران از مهمترین برنامه ها برای ایام اربعین است.

ناصری عنوان کرد: در ماه گذشته بیش از ۵۸ هزار نفر از مرز مهران به عتبات عالیات تردد داشته اند.

وی افزود: بدون داشتن ویزا امکان ورود و خارج شدن نیست و بازهم از زائران تقاضا داریم نسبت به دریافت ویزا اقدام کنند تا در این مرز مشکلات برای رفت و آمد زائران نداشته باشیم.

در ایام محرم امسال عده ای زیادی بدون ویزا به مرز مهران سفر کردند که باعث یک سری بی نظمی و دلال بازی شد که در این بین کلاهبرداران با سوء استفاده از احساسات زائران اقدام به کلاهبرداری و گرفتن مبالغی هنگفت از زائران با وعده اخذ ویزا برای آنها می کردند که با هوشیاری نیروی انتظامی دستگیر شدند.

در حال حاضر زائران باید این مسئله را به خوبی بدانند در شهر خود نسبت به ویزا اقدام کنند تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید.

لزوم توجه به امکانات مرز مهران

فرماندار مهران اظهار داشت: تمامی زیرساختهای اعزام اعم از زائرسراها و حمل و نقل برای جابجایی زائران اندیشیده شده است.

وی بیان داشت: باید در بحث امکانات توجه ویژه ای به شهرستان شود چراکه این شهرستان دروازه عتبات عالیات است که نیازمند امکانات مطلوب است.

ناصری افزود: خوشبختانه طی سالهای اخیر زیرساختهای خوبی در مرز مهران شکل گرفته است ولی باید توجه بیشتر شود.

امنیت در مرزهای استان ایلام برقرار است

سرهنگ لطفعلی پاکباز فرمانده مرزبانی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرزهای استان ایلام با ۴۳۰ کیلومتر در امنیت کامل هستند و مشکلی در رفت و آمد و ورود و خروج زائران وجود ندارد.

وی بیان داشت: مرزهای استان ایلام طی سالهای اخیر همیشه دارای امنیت پایدار بوده و همین عامل باعث شده زائران و تجار زیادی از این مرز برای سفر به عراق استفاده کنند.

این مسئول عنوان کرد: تاکنون کوچکترین خللی در تردد زائران به وجود نیامده است و امکانات بسیار خوبی کنترل مرزهای استان ایجاد شده است.