اینجامرز مهران؛۲۸۰کیلومتر تا کربلا/اطلاعات مورد نیاز زائران حسینی

خبرگزاری مهر-گروه استانها: سال گذشته بود که حجم زیادی از زائران برای عزیمت به عتبات عالیات و کربلا طی ایام اربعین، پیاده روی بزرگی را رقم زدند. بسیاری از زائران در مسیر رفتن به کربلا و آمدن به وطن از مرز مهران عبور کردند و امسال نیز پرشورتر از سال گذشته بازهم این مرز را برای عرض ارادت به سید الشهدا انتخاب می کنند.
طبق برآوردهای انجامشده امسال بیش از سه میلیون نفر در پیادهروی اربعین حضور مییابند که دراین بین ۷۰ درصد آنها، مرز مهران را برای ورود و بازگشت از عتبات عالیات انتخاب میکنند و دلیل این کار نیز امنیت و نزدیکی به شهرهای مذهبی عراق و به خصوص کربلا است.
فاصله مهران با شهرهای عراق
هماکنون فاصله مهران تا کربلا ۲۸۰ کیلومتر، کاظمین۲۸۳، سامرا ۴۴۴ و نجف ۳۰۳ کیلومتر است و علاوه بر نزدیکی، امنیت بسیار بالای این منطقه و مسیرهای این مرز تا شهرهای مذهبی عراق باعث شده زائران بیشتر از مرز مهران در ایام اربعین استفاده کنند.
مرز مهران درواقع علاوه بر ایام اربعین در تمامی روزهای سال شاهد حجم بیشترین تردد زائران به عتبات عالیات است و همین عامل باعث شده امروز این مرز بهعنوان مهمترین مرز زمینی کشور به عراق نیز شناخته شود.
سال گذشته بسیاری مسئولان از حضور میلیونی زائران به مرز مهران برای رفتن به کربلا طی ایام اربعین غافلگیر شدند. امکانات پاسخگوی حجم زیاد زائران نبود ولی امسال مسئولان کشوری و استانی برای خدماترسانی به حضور و حرکت میلیونی مردم در ایام اربعین تمهیدات ویژهای اندیشیدهاند.
چگونه خود را به استان ایلام و مرز مهران برسانیم؟
استان ایلام در غرب کشور با استانهای کرمانشاه، خوزستان و لرستان همسایه است و از طریق این سه استان میشود خود را به استان ایلام و مرز مهران رساند؛ البته معمولاً بیشتر زائران از طریق استان کرمانشاه خود را به استان ایلام میرسانند.
از استان کرمانشاه میتوان از دو طریق شهرستان چرداول و شهرستان ایوان خود را به استان ایلام رساند و ازآنجا به مرز مهران رفت، همچنین از طریق استان لرستان از طریق شهرستانهای چرداول و شهرستان دره شهر نیز میتوان به شهر ایلام و بعد مهران تردد کرد.
از طریق استان خوزستان نیز میتوان خود را به واسطه شهرستان دهلران بهطور مستقیم وارد شهرستان مهران شد.
البته از شهر ایلام به سمت شهرستان مهران علاوه بر مسیر ایلام به مهران که از طریق صالحآباد انجام میشود میتوان از طریق ایلام-ملکشاهی-مهران به مرز نیز رسید.
مسیرهای برای رسیدن به مرز مهران
۱- کرمانشاه-اسلام آباد-ایوان-ایلام-مهران، ۲-کرمانشاه-حمیل، سرابله-ایلام-مهران، ۳-خرم آباد-کوهدشت-سرابله-ایلام-مهران،۴-خرم آباد-دره شهر-بدره-ایلام-مهران، ۵-خوزستان-اندیمشک، دهلران-مهران
زائران میتوانند با توجه به استانهای محل سکونت در شرق، غرب، شمال و جنوب کشور از نزدیکترین مسیر به استانهای کرمانشاه، خوزستان و لرستان وارد استان ایلام شوند.
زائران حتماً با تجهیزات کامل و لباس گرم به ایلام سفر کنند
استان ایلام دارای یک فرودگاه در مرکز استان است و معمولاً به دلیل محدودیتهای پروازی و همچنین نبود راهآهن، زائران بیشتر از طریق زمینی وارد استان میشوند که به دلیل کوهستانی بودن جادههای استان حتماً زائران توجه داشته باشند با تجهیزات کامل به استان سفر کنند.
به زائران توصیه میشود با توجه به سردسیر بودن استان ایلام بالباسهای گرم به استان سفر کنند و تا حد امکان با توجه به ترافیک چند روز قبل از روز اربعین و با وسایل عمومی خود را به استان و مرز مهران برسانند.
اپلیکیشن اربعین را حتماً روی گوشی خود دانلود کنید
یکی از مهمترین نرمافزارها که برای معطل نشدن زائران طراحیشده اپیکیشن اربعین به نام مهران تا کربلا است که بر روی سایت http://mehranapp.blog.ir قابل دریافت است.
۷۰ درصد امکانات این نرمافزار در شرایطی که دسترسی به اینترنت وجود نداشته باشد قابل بهرهگیری است که نکته بسیار مثبتی محسوب میشود.
شماره تماسهای ضروری در استان ایلام
پایانه ایلام: ۰۸۴۳۲۲۲۷۳۹۰، سازمان حملونقل و پایانههای استان ایلام: ۰۸۴۳۳۳۳۱۸۲۲، اطلاعات پرواز فرودگاه ایلام: ۰۸۴۳۲۲۳۶۸۰۱ و ۰۸۴۳۲۲۳۶۸۰۰، گمرک استان ایلام: ۰۸۴۳۸۲۲۲۹۲۴، فرمانداری مهران: ۰۸۴۳۸۲۲۲۵۰۵، هواشناسی استان ایلام: ۰۸۴۳۳۳۳۱۹۶۰، شهرداری مهران: ۰۸۴۳۸۲۲۲۴۶۱، شرکت پالایش پخش فرآوردههای نفتی: ۰۸۴۳۲۲۲۲۰۱۰، اداره راه و شهرسازی استان ایلام: ۰۸۴۳۳۳۳۸۰۰۱
زائران حتما به نرخ کرایه ها توجه کنند که از برای این کار می توانند از سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ایلام اطلاعات کسب کنند چراکه بعضا تخلفاتی در مورد اضافه کردن کرایه ها مشاهده می شود.
آدرس و شماره تماس دفاتر صدور ویزا در استان ایلام
دفاتر ایلام
۱ - دفتر الغدیر: ۲۴ متری ولیعصر(عج) به مدیریت آقای مجید نعمتی زاد تلفن: ۳۳۳۴۸۸۲۷ – ۰۸۴
۲- دفتر توحید: خیابان فردوسی کوچه یزدانی(حائری) به مدیریت آقای میر عباس حیاتی تلفن: ۳۳۳۵۴۴۹۰ – ۰۸۴
۳ – دفتر اهلالبیت: آیت اله حیدری کوچه شهید دستغیب کوچه شباهنگ به مدیریت آقای ولی اله فلاحی تلفن: ۳۳۳۵۴۴۴۴ – ۰۸۴
دفتر مهران دفتر معین زائر: مهران میدان امام (ره) بلوار جانبازان به مدیریت آقای محمدرضا میرزائی تلفن : ۳۳۸۲۶۱۲۸ – ۰۸۴
آدرس سامانه سماح: www. Samah.haj.ir نیز برای ثبتنام زائران در پیادهروی زائران فعال است.
هموطنان عزیز میتوانند با در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر زیارتی مجاز مراجعه و نسبت به اخذ ویزا اقدام کنند مدارک موردنیاز شامل گذرنامه معتبر که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد، داشتن دو قطعه عکس مشابه عکس گذرنامه و ارز به میزان کافی.
بنا به درخواست سفارت عراق برای گروههای بالای پنج نفر درازای هر نفر ۳۰ دلار و گروههای زیر پنج نفر درازای هر نفر ۴۰ دلار دریافت میشود.
ضمناً یادآوری میشود به علت شناور بودن قیمت ارز از دریافت وجوه معادل ایرانی آن خودداری میشود.
آمادگی همهجانبه استان ایلام و مرز مهران برای اربعین
محمدرضا مروارید استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل استان ایلام و مرز مهران برای اربعین خبر داد و گفت: پیشبینی میشود نزدیک به دو میلیون زائر از مرز مهران تردد داشته باشند.
وی بیان داشت: هماکنون همه بخشهای استان ایلام اعم از بهداشت و درمان، حملونقل، گمرک، جادهها، گیتهای ورود و خروج، آبرسانی، روشنایی پایانه و..برای اربعین آمادهشده است.
وی افزود: در حال حاضر در استان ایلام همه دستگاههای دولتی، امکانات و زیرساختهای لازم برای تردد هر چهبهتر زوار اربعین حسینی در مهران فراهم کردهاند.
استاندار ایلام با اشاره به اینکه بیشتر مشکلات سال گذشته در استان ایلام برای خدماترسانی به زوار حلشده است، افزود: هماکنون روزانه هشت هزار زائر از مرز مهران برای ایام اربعین تردد دارند و طی روزهای آینده این تعداد افزایش خواهد یافت.
مروارید افزود: تمامی حملونقل موردنیاز اعم از اتوبوس برای جابجایی زوار تا مهران و از پارکینگ تا پایانه مهران نیز پیشبینیشده است.
وی بابیان اینکه یک پارکینگ بزرگ ۶۰ هکتاری در شهرستان مهران برای خودروهای شخصی پیشبینیشده است، گفت: از تمامی زائران و مردم عزیز میخواهیم حتماً توجه کنند که از ورود خودروهای شخصی به شهر مهران جلوگیری میشود و باید ماشینهای خود را در پارکینگ مخصوص اربعین قرار دهند.
استاندار ایلام بیان داشت: مسئله مهم در اربعین امسال بحث گذرنامه و ویزا است که خوشبختانه هماکنون چهار دفتر در استان برای صدور ویزا بهصورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند.
وی تصریح کرد: خدماترسانی به زوار در بحث اسکان و تغذیه با موکبهای پیشبینیشده برای اربعین سال جاری قطعاً بدون هیچ مشکلی پیش خواهد رفت و سرویس بهداشتی در پایانه ۱۰ برابر سال گذشته شده است.
مروارید اظهار داشت: مهران امنترین، نزدیکترین راه به عتبات عالیات است و ازلحاظ زیرساختها هیچگونه مشکلی ندارد و آماده پذیرایی از زائرین درزمینهٔ های مختلف است.
وی عنوان کرد: بر اساس برنامهریزی و تمهیدات وزارت کشور در ساماندهی مرزها و اعلام وزیر، زوار ۲۱ استان ( بیش از دوسوم) از مرز مهران تردد میکنند.
آمادگی کامل نیروی انتظامی استان ایلام برای اربعین
سردار علی دولتی فرمانده انتظامی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای نیروی انتظامی کشور و استان ایلام بحث برقراری نظم و امنیت برای ایام اربعین است.
وی بیان داشت: این مسئله بهعنوان یک اولویت اساسی از همان آغاز سال در دستور کار پلیس قرار گرفت و این دستگاه انتظامی نسبت به امکانات و تجهیزات موردنیاز در بخش امنیت، پلیسراه، پاسگاههای سیار، اعزام نیروهای ردههای مختلف و....اقدام کرده است.
فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه در بحث نیروهای گذرنامه نیز هیچ مشکلی در پایانه مرزی وجود ندارد، گفت: علاوه بر نیروهای استان، نیروهایی در ردههای مختلف از سایر استانها به پایانه اعزامشده است.
فرمانده انتظامی استان ایلام از راهاندازی ۲۲ پاسگاه سیار پلیس درراه ایلام - مهران همزمان با اربعین امسال خبر داد و گفت: همراه داشتن گذرنامه و ويزا شرط اصلی برای خروج زائران عتبات عاليات از مرز مهران است.
وی تصریح کرد: امسال با تمهیدهای اندیشیده شده تعداد گیتها از ۱۸ پارسال به ۹۶ عدد افزایشیافته و تعدد ۳۰۰ نفر نيروی کمکی به پليس راهنمايی و رانندگی و ۴۰ گشت خودرويی به پلیسراه استان اختصاصیافته است.
فرمانده انتظامی استان ايلام بابیان اينکه لازمه حضور در پیادهروی عظيم اربعين همراه داشتن گذرنامه و ويزا است از زائران خواست برای حضور در اين همايش ميليونی به شايعات گوش ندهند.
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