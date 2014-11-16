  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۹:۱۷

پوتین:

محاصره شرق اوکراین اشتباهی بزرگ است

محاصره شرق اوکراین اشتباهی بزرگ است

رئیس جمهوری روسیه درباره اقدام کی یف در محاصره اقتصادی مناطق جدایی طلب شرق اوکراین هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"ولادیمیرپوتین"رئیس جمهور روسیه در سخنان روز یکشنبه خود اقدام کی یف را در محاصره اقتصادی مناطق جدایی طلب شرق اوکراین " اشتباهی بزرگ " توصیف کرد و گفت: این اقدام موجب قطع ارتباط این مناطق از دیگر نقاط این کشور می شود.

 پوتین در کنفرانسی خبری که از تلویزیون روسیه از اجلاس گروه بیست در بریزبن استرالیا پخش می شد همچنین اعلام کرد :گمان می کنم این اقدام اشتباهی بزرگ باشد، زیرا آنها در حال از دست دادن نفوذ خود بر این مناطق هستند.

پوتین خاطر نشان کرد: مسکو با پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین درباره این موضوع گفتگو خواهد کرد.

کد مطلب 2421836
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها