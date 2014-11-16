محاصره شرق اوکراین اشتباهی بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"ولادیمیرپوتین"رئیس جمهور روسیه در سخنان روز یکشنبه خود اقدام کی یف را در محاصره اقتصادی مناطق جدایی طلب شرق اوکراین " اشتباهی بزرگ " توصیف کرد و گفت: این اقدام موجب قطع ارتباط این مناطق از دیگر نقاط این کشور می شود.



پوتین در کنفرانسی خبری که از تلویزیون روسیه از اجلاس گروه بیست در بریزبن استرالیا پخش می شد همچنین اعلام کرد :گمان می کنم این اقدام اشتباهی بزرگ باشد، زیرا آنها در حال از دست دادن نفوذ خود بر این مناطق هستند.



پوتین خاطر نشان کرد: مسکو با پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین درباره این موضوع گفتگو خواهد کرد.