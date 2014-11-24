اجازه نمی دهیم دور روسیه دیوار بکشند

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولادیمیر پوتین" در گفتگو با ایتارتاس، غرب را در تیره شدن روابط با روسیه، از زمان آغاز بحران اوکراین، مقصر دانسته و گفت اجازه نمی دهیم مسکو در جهان منزوی شده و پشت پرده آهنین قرار گیرد.

پوتین با اشاره به تحریم های اعمال شده علیه روسیه نیز خاطر نشان کرد تحریم‌ های غرب علیه مسکو پیامدهای فاجعه‌ باری برای اقتصاد روسیه در پی نخواهد داشت.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا از آغاز بحران اوکراین و الحاق شبه‌ جزیره کریمه به خاک روسیه، تصویب تحریم‌ هایی را علیه مسکو آغاز کردند که با شدت گرفتن تنش‌ها در شرق اوکراین ادامه پیدا کرد.

پوتین در مصاحبه خود گفته است روسیه اجازه نخواهد داد که کسی دور آن کشور دیوار بکشد و آن را منزوی کند. به گفته رئیس جمهور روسیه آنچه مسکو انجام می‌دهد حمایت از مردم و منافع خود است و این مسئله از دید غرب بد است.

پوتین در ادامه به موضع شبه جزیره کریمه و تاثیر آن بر افزایش تنش ها اشاره کرد و گفت: موضوع به شبه‌ جزیره کریمه و شرق اوکراین خاتمه پیدا نمی‌کند؛ اگه به خاطر آن هم نباشد، آنها (غرب) دلیل دیگری پیدا خواهند کرد. همیشه همینطور بوده است.