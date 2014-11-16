به گزارش خبرنگار مهر، در حالی‌ که متخصصان تغذیه بر لزوم قرار گرفتن سبزی و صیفی‌جات در سبد غذایی خانوار تاکید زیادی دارند اما جز در مواردی مانند تهیه ترشی مردم کمتر به سراغ خرید این محصولات می‌روند چراکه طی سالیان اخیر قیمت برخی از این اقلام افزایش زیادی داشته و برخی از شهروندان قدرت خرید سبزی و صیفی‌جات را حداقل به شکل مستمر و نه در شرایط خاص مانند جشن‌ها و مجالس ندارند.

سید حسین مهاجران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفتگو با مهر در مورد قیمت فعلی برخی صیفی‌جات اظهار داشت:در حال حاضر در میدان بارفروشان قیمت هر کیلوگرم خیار 2000 تا 3500 تومان، گوجه فرنگی گلخانه‌ای 6000 تومان، گوجه فرنگی بوته‌ای 2000 تا 3500 تومان، هویج 1500 تا 1800 تومان، لیمو ترش 5500 تا 7000 تومان، سیر 5500 تومان، پیاز 800 تا 1200 تومان و بادمجان 1500 تا 2500 تومان است ضمن اینکه در مغازه‌های خرده فروشی 35 درصد سود به قیمت این محصولات افزوده می‌شود.

در همین حال، قیمت هر کیلوگرم سبزی و فرنگی درجه یک در آخرین نرخ‌نامه رسمی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران بدین شرح است: بادمجان بندری 1200 تومان، بادمجان(سایر انواع) 800 تومان، بادمجان دلمه 950 تومان، بلال 1200 تومان،پیاز زرد 1000 تومان، پیاز سفید صدفی 1050 تومان،پیاز ترشی 850 تومان،پیاز قرمز 1180 تومان،خیار رسمی 1950 تومان، خیار سالادی 850 تومان، سیب زمینی ترشی 1400 تومان،سیر 3500 تومان، کاهو رسمی پاک کرده 950 تومان، کاهو سالادی 1100 تومان، کلم بروکلی 2100 تومان، کلم سفید 650 تومان،کلم قرمز 950 تومان، گوجه فرنگی 1850 تومان، گوجه فرنگی گلخانه‌ای( دو رج)2900 تومان، گل کلم 1250 تومان، لیمو ترش سنگی 3800 تومان و هویج 950 تومان.

گزارش میدانی مهر نیز حاکی از آن است که قیمت آبغوره 500 گرمی 3530 تومان، سرکه 2000 گرمی 4330 تومان، روغن زیتون 450 سی سی 14 هزار و 400 تومان و روغن زیتون 500 گرمی 16 هزار تومان است.

برهمین اساس، اگر یک شهروند تهرانی بخواهد سالادی ساده شامل خیار، کاهو، کلم سفید، کلم قرمز ، گوجه فرنگی، هویج ، لیمو ترش و روغن زیتون تهیه کند، قیمت این سالاد برای او 26 هزار و 150 تومان تمام می‌شود.

علاوه براین، هر شهروند تهرانی برای تهیه ترشی شامل بادمجان، پیاز، خیار، سیب زمینی ترشی، سیر، کلم سفید، گل کلم، هویج و سرکه نیز باید حدودا مبلغ 15 هزار و 150 تومان بپردازد.

البته این به شرطی است که این شهروند تمام مواد مورد نیاز خود را از میادین میوه و تره باری خریداری کند که لوگوی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری را دارند و در صورت خرید این محصولات از مغازه‌های خرده فروشی قیمت‌های حاصل شده بیش از این میزان خواهد بود.