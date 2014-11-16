قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در نوبت عصر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به درخواست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرائت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به تعویق افتاد.

بر این اساس محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس در این باره گفت: به منظور تکمیل پروسه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به درخواست کمیسیون آموزش و تحقیقات قرائت گزارش این تحقیق و تفحص که در دستور کار صحن علنی بود به تعویق افتاد.

پیش از این اعلام شده بود که قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.