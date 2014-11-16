خیرین اردبیل در ساخت کتابخانه پیشقدم شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی عصر یکشنبه در دیدار با سرپرست کتابخانه های عمومی بمناسبت هفته کتاب اضافه کرد: ساخت کتابخانه عمومی توسط خیرین، همت مقدسی است که اجر دنیوی و اخروی را برای آنها به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توسعه کتابخانه های این استان نیازمند مشارکت عمومب بویژه خیرین است، ادامه داد: خدمت به اهالی فرهنگ و کتابدوستان فرصتی کم نظیر است که باید از آن بهره گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان بر لزوم ترویج هرچه بیشتر فرهنگ کتابخوانی در جامعه تاکید کرد و متذکر شد: برای داشتن جامعه ای آباد، باید فرهنگ را محور قرار دهیم.

وی ضمن تبریک هفته کتاب به کتابداران، کتاب را مونسی همیشگی برای اهل فرهنگ دانست و تصرح کرد: خدمت در کتابخانه عمومی موهبتی است که باید قدر آن را دانست و شکر آن را با خدمت هرچه بیشتر به شهروندان بجا آورد.

ساخت هفت کتابخانه خیرساز طی امسال

سرپرست کتابخانه های عمومی استان اردبیل نیز در این دیدار با اشاره به پروژه های کتابخانه سازی در این استان به خصوص از سوی خیرین، از ساخت هفت کتابخانه عمومی توسط خیرین تا پایان سال جاری خبر داد.

داریوش سفیدی رشد مطالعه در استان را نتیجه تلاش کتابداران و اهالی فرهنگ دانست و عنوان کرد: کتابخانه های عمومی استان برنامه های منظمی برای افزایش سرانه مطالعه در دست دارند.

وی افزایش شاخص های کتابخانه ای را نشان دهنده علاقه مردم به کتابخوانی برشمرد و ادامه داد: برای توسعه فرهنگی استان، نیازمند همکاری همه دستگاههای فرهنگی هستیم.

سرپرست كتابخانه هاي عمومي استان زيرساخت هاي لازم براي توسعه فرهنگ كتابخواني مورد تاكيد قرار داد و اضافه كرد: تلاش ما اين است كه با حمايت و همكاري نهادهاي مرتبط و مشاركت خيرين، تعداد كتابخانه هاي عمومي در استان افزايش یابد.

وی با اشاره به فرا رسيدن بيست و دومين هفته كتاب یادآور شد: اين دوره از هفته كتاب به نام هفته تكريم كتابداران، كتابخوانان و ترويج فرهنگ مطالعه با محوريت شعار "با كتاب زندگي كنيم" ناميده شده است.