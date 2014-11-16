نادر برهانی مرند جراحی قلب شد/ مساعد بودن حال عمومی کارگردان «مرگ فروشنده»

رضا حامدی خواه کارگردان تئاتر که در جریان وضعیت جسمانی برهانی مرند قرار دارد در این باره به خبرنگار مهر گفت: نادر برهانی مرند که از شب گذشته به دلیل درد قفسه سینه در بیمارستان دی بستری شده بود ساعاتی پیش مورد جراحی قلب باز قرار گرفت و خوشبختانه حدود یک ساعت قبل از اتاق عمل خارج شده و وضعیت عمومی مناسبی نیز دارد.

وی ادامه داد: پزشک معالج برهانی مرند دکتر ماندگار است و وی تشخیص داده بود که او باید جراحی شود چون سه تا از رگ های قلبش مسدود شده بود. خوشبختانه دکتر از عمل وی بسیار راضی است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد. برهانی مرند طی چند روز آینده باید در بیمارستان به استراحت بپردازد و مراقبت های بعد از عمل را انجام دهد.

این کارگردان تئاتر با گلایه از شایعاتی که در فضای مجازی درباره هنرمندان منتشر می‌شود، گفت: متاسفانه شاهد شایعات نادرستی درباره مرگ و زندگی و بیماری هنرمندان هستیم که در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی منتشر می شود. افرادی که دست به چنین شایعه پراکنی هایی می‌زنند هیچگاه به عواقب کارشان فکر نمی کنند و نمی دانند که ممکن است چه صدمه ای به خانواده این هنرمندان وارد کنند. بهتر است به جای این شایعه پراکنی ها برای بهبودی حال هنرمندانی چون نادر برهانی مرند دعا کنیم تا هر چه زودتر سلامتی خود را به دست بیاورند.

برهانی مرند در حال حاضر نمایش «مرگ فروشنده» نوشته آرتور میلر را در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه دارد.

کارگردانی آثاری چون «ببین چه برفی می‌آید!»، «چیستا»، «هتل پلازا»، «رومولوس کبیر»، «مرگ فروشنده»، «مرغابی وحشی»، «کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو» و «پاییز»، «بی‌بی بی‌دل»، «با سایه نوشتن‌ها»، «ماکوندو» و ... از جمله کارهای برهانی مرند محسوب می‌شود.