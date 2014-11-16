احتمال جراحی قلب نادر برهانی مرند کارگردان تئاتر

کورش نریمانی از دوستان نزدیک نادر برهانی مرند درباره وضعیت جسمانی این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: نادر برهانی مرند از شب گذشته به علت ناراحتی قلبی در بیمارستان دی بستری شده است. تاکنون آنژیوگرافی و بالن روی قلب وی انجام شده و باقی مراقبت ها از او نیز در حال انجام است.

وی افزود: احتمال دارد که نادر احتیاج به عمل جراحی قلب باز داشته باشد که البته این امر به تشخیص پزشک معالجش بستگی دارد. هنوز جواب قطعی به ما اعلام نشده و فعلا منتظر نظر پزشکان هستیم.

برهانی مرند در حال حاضر نمایش «مرگ فروشنده» نوشته آرتور میلر را در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه دارد.

کارگردانی آثاری چون «ببین چه برفی می‌آید!»، «چیستا»، «هتل پلازا»، «رومولوس کبیر»، «مرگ فروشنده»، «مرغابی وحشی»، «کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو» و «پاییز»، «بی‌بی بی‌دل»، «با سایه نوشتن‌ها»، «ماکوندو» و ... از جمله کارهای برهانی مرند محسوب می‌شود.