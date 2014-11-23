موتور توسعه در حال توسعه زیرساخت های شهر گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین، شامگاه شنبه در یکصدو چهلمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان با بیان مطلب فوق افزود: واقعه پنجم آذر روز بزرگی برای تمام شهروندان گرگانی است، به نوعی این روز را روز گرگان نیز می توان نامید چراکه مردم این شهر بر علیه ظلم و ستم و استبداد در این روز قیام کرده و 14 شهید و 150 جانباز را به انقلاب اسلامی تقدیم کردند.

وی ضمن قدردانی از اهالی رسانه استان و همکاری آن با شورای اسلامی شهر گرگان، اذعان کرد: خبرنگاران در رشد و شکوفایی شهر گرگان بسیارتاثیرگذار هستند که با اطلاع رسانی، آگاه سازی افکار عمومی و انتقادهای سازنده در کنار مجموعه شهرداری گرگان به توسعه شهری کمک می کنند.

این عضو شورا با بیان این مطلب که ممکن است اعضای شورا با یکدیگر اختلاف داشته باشند اما در بحث سازندگی گرگان اختلاف نظری وجود ندارد، افزود: موتور توسعه شهر گرگان روشن شده و در حال ساخت زیرساخت های توسعه شهر است؛ به هیچ عنوان اعضا وارد حاشیه در این بخش نخواهند شد.

در ادامه عضو کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهر گرگان با بیان این مطلب که واقعه پنجم آذر مغفول مانده، گفت: امیدوارم با برگزاری برنامه های مختلف بتوانیم روز به روز این واقعه را برجسته تر کنیم.

صفرعلی پایین محلی افزود: تقدیر از کادر پزشکی 5 آذر در سال 57، بازگویی خاطرات افرادی که راهپیمایی بودند و صحبت شاهدان عینی این واقعه در برنامه روز پنجم آذر در شناساندن این واقعه به نسل جوان تاثیرگذار خواهد بود.

وی به پیاده روی همگانی به مناسبت گرامیداشت این روز در جمعه همین هفته اشاره کرد و گفت: ارائه جوایز ویژه به برندگان این روز از دیگر برنامه های شهرداری و سایر دستگاه های متولی به شمار می رود.