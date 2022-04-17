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۲۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۲۱

دادستان گرمی هشدار داد؛

مهلت ۲ ماهه به شهرداری/کانال ها و معابر گرمی ساماندهی شود

مهلت ۲ ماهه به شهرداری/کانال ها و معابر گرمی ساماندهی شود

گرمی- دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به شهرداری اولتیماتوم ۲ ماهه داد تا کانال ها، سیل بند ها و معابر شهری این شهرستان را ایمن سازی کند.

فیروز فرهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت کانال‌ها و معابر شهر اظهار کرد: یکی از مسئولیت‌های مهم دادستانی صیانت و دفاع از حقوق عامه است و در این راستا دادستانی گرمی بر مسائل و مشکلات شهری ورود کرده است.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد کلیه مجموعه‌های ذیربط همکاری ویژه جهت تحقق دستور قضائی و رفع مسائل و مشکلات ذکر شده داشته باشند، گفت: پیرو بازدیدهای میدانی در سطح شهر اکثر کانال‌های موجود در خیابان‌های شهر گرمی فاقد حفاظ و ایمنی لازم است که شرایط موجود به هیچ وجه قابل قبول نیست.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمی تصریح کرد: وضعیت آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌ها باعث ایجاد نارضایتی همشهریان و چهره نامرغوب و غیرقابل قبول شهر شده است که باید نسبت به ترفیع وضعیت موجود اقدام شود.

فرهانی افزود: سیل بندهای رودخانه‌های کهل چایی و زرنه که از داخل محدوده شهر جریان دادند مخروبه شده اند و در فصول بارش به خیابان‌ها سرازیر و وضعیت زندگی عمومی را تهدید می‌کند که سازماندهی وضعیت موجود باید با جدیت انجام گیرد.

وی افزود: شهرداری مهلت دارد ظرف دو ماه آینده نسبت به اجرای مفاد امریه قضائی اقدام کند و نتیجه اقدامات به دادستانی گزارش شود.

فرهانی بیان کرد: هرگونه مسامحه در اجرای دستور قضائی و سهل انگاری در انجام آن در موعد مقرر، مصداق ترک فعل قلمداد می‌شود و با دستگاه قاطی برخورد قانونی می‌شود.

کد مطلب 5468355

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