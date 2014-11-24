طلای سیاه کشاورزان را "ندار" کرد/ آلودگی گلوگاه ترانزیت نفت کشور را می فشارد

به گزارش خبرنگار مهر، این بار نفت از دامنه یک کوه واقع در سه کیلومتری پلدختر در منطقه ای به نام سراب جهانگیر راهی سفره های مردم شده است تا مردم از خروج نفت از حفره و شکافی بزرگ و غار مانند بگویند که کشاورزی منطقه را فلج کرده است.

یک کشاورز پلدختری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دارای دو هزار متر مربع زمین کشاورزی در منطقه سراب جهانگیر هستم که آب آن از چشمه ای تامین می شود که به مواد نفتی مخلوط و آمیخته است.

عرب علی جودکی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود ادامه می دهد: با وجود این معضل نمی توان در اراضی کشاورزی کشت کرد و اخیرا به ناچار در این زمین ذرت کشت کرده ام که مواد نفتی موجب خسارت و ضربه زیادی شده است.

وی معتقد است که نفت از یک شکاف و حفره بزرگ در دامنه کوه بیرون زده و در طول مسیر با آب کشاورزی مخلوط می شود که این مشکل محصولات کشاورزی ما را نابود کرده است.

این کشاورز پلدختری اضافه می کند: از بیم مواد نفتی جرات کاشت پسته را ندارم و همین طور بلاتکلیف مانده ام که چکار کنم و نمی دانم شکایت و مشکلات خود را کجا، چگونه، از چه طریقی و به وسیله چه کسی حل کنم.

کریم رحمانپور کشاورز دیگر این منطقه به مهر می گوید: دو سه سال است که با آلودگی مواد نفتی دست و پنجه نرم می کنیم و استمرار این روند هر روز بر شدت آلودگی ها افزوده و مزارع و کشاورزی را با خطر جدی مواجه کره است.

وی اضافه می کند: مواد نفتی از دهانه کوه و جوار کارخانه ماسه شویی در بالادست زمین های کشاورزی منطقه سراب جهانگیر خارج می شود.

یک کشاورز دیگر منطقه می گوید:علت وقوع آلودگی آب کشاورزی به فرآورده نفتی در حالی در هاله ای از ابهام قرار دارد که سه سال از این حادثه می گذرد ولی هیچ کسی پاسخگو نیست.

غلام براتی اضافه می کند: هر روز بر وسعت و شدت این آلودگی افزوده می شود و خسارات و صدمات جبران ناپذیری به کشاورزی ما وارد می کند.

وی یدآور می شود: تنها منبع و ممر درآمد ما از راه کشاورزی است و تنها منبع تامین آبیاری درختان و محصولات کشاورزی آب چشمه است که وقتی در مسیر راه با نفت مخلوط می شود آلودگی حاصله به حدی است که درختان را خشک و محصولاتمان را از بین می برد.

حاج حسین براتی نیز حرفهایش این کشاورز را پی می گیرد و می گوید: شدت خورندگی مواد نفتی موجود در آب به حدی است که چنانچه از آن روی دست بریزیم موجب مشکلات پوستی می شود و همین موضوع در خصوص درختان و محصولات کشاورزی هم صادق است.

وی تصریح می کند: مواد نفتی علاوه بر ضرر و زیان وارده به کشاورزی، خاک منطقه را به طور کامل تخریب کرده به گونه ای که نمی شود از این خاک استفاده کرد.

این کشاورز روستایی از مسئولان مربوطه شرکت نفت و دیگر ادارات می خواهد که مردم این منطقه را ما را دریابند و نگذارند بیش از این خسارات ناشی از این مشکل استمرار یابد.

یک کشاورز دیگر حرف او را دنبال کرده و می گوید: نمی توانیم متحمل هزینه هنگفت کاشت درخت شویم چون بعد از مدتی مواد نفتی درختان کاشته شده را خشک می کند.

داربلوط محمدی ادامه می دهد: دو هزار مترمربع زمین کشاورزی در منطقه سراب جهانگیر دارم که در آن درخت پسته، بادمجان، سبزی و بامیه کشت کرده ام اما متاسفانه آب چشمه آلوده به مواد نفتی موجب از بین رفتن محصولات و هدر رفتن زحمات شبانه روزی ما شده است.

وی یادآور می شود که پیش از این به شرکت نفت مراجعه کرده و مشکلات خود را با آنها در میان گذاشته است ولی در جواب گفته اند که به ما ارتباطی ندارد باید مشکلات خودتان را به مرکز استان و یا به شرکت نفت تنگ فنی گزارش کنید.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان پلدختر نیز به خبرنگار مهر می گوید: آلودگی نفتی منطقه سراب جهانگیر در اثر نفت به جای مانده در لوله هایی است که طی چند سال گذشته توسط شرکت نفت تعویض شده اند.

امیرعلی محمدی نژاد اضافه می کند: از چشمه آلوده به نفت نمونه برداری و به آزمایشگاه اداره کل محیط زیست استان لرستان برای تعیین میزان آلودگی ارسال شده است.

وی می گوید: تا کنون مشخص نشده که این آلودگی به مواد نفتی مربوط به کدام یک از شرکت های نفت تنگ فنی و یا سرکان مالکوه است.

خبرنگار مهر برای پیگیری مشکل کشاورزان منطقه با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر گفتگو کرد که علی خادمی پاسخگویی در این زمینه را به اعزام کارشناسان به محل و تعیین خسارت موکول کرد.

بنابر این گزارش نشتی خطوط انتقال نفت، فرآورده های نفتی، بنزین و گازوئیل و آلودگی نفتی آب، خاک و اراضی کشاورزی استان لرستان به خبرهای تکراری رسانه های لرستان تبدیل شده اند به طوریکه خطوط انتقال نفت فرسوده عبوری از این استان هر لحظه منتظر حادثه ای هستند.

حوادث خطوط انتقال نفت در لرستان از آتش سوزی تا نشتی و ترکیدگی هر کدام در برهه ای روی خط رسانه ها رفت و با بی توجهی متولیان امر پرونده آنها بسته شد ولی همچنان مردم روستاهای مختلف شهرستان پلدختر در جنوب لرستان به عنوان شاهراه عبور خطوط انتقال نفت جنوب به شمال درگیر تبعات ناشی از آلودگی های این حوادث هستند.