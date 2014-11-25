رضا حسینی هنرمند نقاش که از نمایشگاه آثار تازه محسن وزیری مقدم دیدن کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار این پیشکسوت نقاشی مدرن ایران گفت: من از استاد وزیری مقدم خیلی چیزها آموخته ام و به او بسیار نزدیکم. فکر می کنم آثاری که او در این سن و سال خلق کرده است، با کم سویی چشمانش سنخیتی ندارد و دیدن این تابلوها خارج از انتظار من است.

او ادامه داد: وقتی آقای وزیری مقدم به من گفت که قصد دارد، آثار تازه اش را به نمایش بگذارد، تصور می کردم که آثاری را خواهم دید که به دلیل کم سویی چشمانش دارای اشکالات بسیار باشد، اما اکنون با آثاری مواجه ام که از همان کمپوزیسیون و زبان خاص او برخوردار است. به اعتقاد من تفکر و درون این هنرمند آبستره است و نقاشی مدرن را خیلی خوب شناخته است، طوری که هیچ نقاشی دیگری را به عنوان نقاشی نمی پذیرد.

این هنرمند نقاش با اشاره به ترکیب‌بندی و رنگ‌های آثار این نقاش پیشکسوت یادآور شد: هیچ کدام از تابلوهای او در این نمایشگاه حتی یک لحظه هم از مدار رنگ‌هایی با ترکیبات زیبا خارج نشده است. هر کدام از آثار پیام خاص خود را دارد و نشان می‌دهد که این اثر وزیری مقدم است.

حسینی از محسن وزیری مقدم به عنوان یکی از استوانه های هنرهای تجسمی ایران یاد کرد و با اشاره به 90 ساله بودن این نقاش تأکید کرد: برای یک هنرمند اصلاً سن و سال مطرح نیست، مگر قرار است که نقاش در سن 90 سالگی نقاشی نکند! اگر بگویند که این نقاشی های فلان هنرمند در سن 2 سالگی است، موضوع قابل تأملی است اما این که گفته شود، این آثار فلان هنرمند در سن 90 سالگی است، به نظر من بی معنی است چرا که سن 90 سالگی می تواند اوج پختگی آثار یک نقاش باشد و ذکر کردن آن به عنوان یک تفاوت صحیح نیست.

این نقاش در پایان درباره ارزیابی کلی خود از نمایشگاه «شهود رنگ» گفت: در گذشته گفته می شد که اگر در یک نمایشگاه نقاشی 4 اثر خوب دیده شود، نشان می دهد که آن نمایشگاه خوب و موفق است. در این نمایشگاه نیز با میل و سلیقه من بیش از نیمی از تابلوها خوبند و بنابراین از نظر من نمایشگاه خوب و موفقی است.

وزیری مقدم نیز درباره آثار تازه اش معتقد است که این آثار نه بهترین آثار نقاشی او و نه بدترین آنهاست، بلکه آثاری است که در شرایط کم فروغی چشمانش خلق کرده است و در مسیر حرفه ای خود برای خلق آثارش، بر خلاف بسیاری از هنرمندان، هیچ چیزی اعم از خط و نقش را از هیچ کس به عاریت نگرفته است.

«شهود رنگ» عنوان نمایشگاه تازه ترین آثار محسن وزیری مقدم از پیشگامان هنر مدرن ایران است که در گالری خاک برپا شده است.

در این نمایشگاه مجموعه ای از آثار این نقاش 90 ساله روی دیوار رفته است که خود او از آنها با عنوان «نقاشی های کهکشانی» یاد می کند. وزیری مقدم این آثار را در تابستان 2014 با تکنیک اکرولیک روی مقوا و در ابعاد مختلف خلق کرده است.

او نیمه آبان ماه سال جاری نیز نمایشگاه دیگری از آثارش را در گالری طراحان آزاد برپا کرده بود که این نمایشگاه مروری بر آثار این هنرمند مدرنیست ایران داشت.

محسن وزیری مقدم نقاش و مجسمه‌ساز مدرنیست ایران، متولد سال 1303 در تهران و از نخستین دانش‌آموختگان دانشکده‌ هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او یکی از پيشکسوتان جنبش نوگرايي در نقاشي ايران است که در مرداد ماه 1334 به ايتاليا رفت و در آکادمي هنرهاي زيباي رم به تحصيل مشغول شد.

وزیری مقدم علاوه بر شرکت در بیش از 50 نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایران و سایر کشورهای جهان، در سه دوره بی ینال جهانی ونیز هم حضور داشته از جمله در بيست و نهمين بيينال جهاني ونيز که در سال 1337 با اثري به نام «شهر ايراني» شرکت کرد و از سال 1348 تا 1355 رياست دانشکده هنرهاي زيبا را نيز برعهده داشت.

نقاشی های شنی و مجسمه های مفصلی این هنرمند در سطح دنیا شناخته شده است.

از میان تألیفات این هنرمند نقاش می توان به ترجمه کتاب «اندیشه و کار پُل کلی»، «چهارده گفتار»، «شیوه طراحی»، «راهنمای نقاشی» و «طراحی» اشاره کرد. محسن وزیری مقدم در سال ۲۰۱۲ عنوان چهره سال هنر اروپا را از شهرداری رم و در حضور بزرگان هنر ایتالیا دریافت کرد.

نمایشگاه آثار محسن وزیری مقدم با عنوان «شهود رنگ» تا 20 آذرماه در گالری خاک به نشانی خیابان شریعتی، دو راهی قلهک، خیابان بصیری، کوچه ژیلا واقع است و علاقه مندان می توانند از ساعت 17 تا 21 از این آثار دیدن کنند.