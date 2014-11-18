به گزارش خبرنگار مهر، گالری «دی» این روزها میزبان نمایشگاهی از آثار نقاشی شهباز سلمانی است که تا 30 آبان پذیرای علاقه مندان خواهد بود. محسن وزیری مقدم، نقاش پیشکسوت و مدرنیست ایران، پس از بازدید از این نمایشگاه یادداشتی درباره آثار این هنرمند جوان نوشته و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

در این یادداشت آمده است: نقاشی های هنرمند جوان شهباز سلمانی، این جوان خودساخته از آن چنان نیرویی برخوردار است که مرا به تحسین و تفکر واداشت. تابلوهایی با زمینه خاکستری و انسان هایی که در لابه لای خطوط آشفته گرفتار آمده و گویی می خواهند خود را از مهلکه خطرناکی که جامعه امروز ما را احاطه کرده، آزاد سازند.

از تماشای این تابلوها و مجموعه فرم‌های متلاشی شده و رنگ های خاکستری آن به دنیای درون هنرمند پی می بریم که سعی دارد زخم های زندگی انسان های امروز را با قدرتی که در طراحی به خرج داده است، مطرح کند.

گفته شده که «نقاشی آینه تمام نمای دنیای درونی هنرمند است» از این زاویه باید اذعان کنیم که شهبازی توانسته رنج های درونی خود را و همدردی اش را با دردمندان جامعه امروزی در نهایت سادگی بیان کند.

این گونه نقاشی ها به طور یقین از ذهن خریداران آثار پر زرق و برق به دور است. زمان لازم است تا مردم بتوانند پیام این جوان را درک کنند.

نکته حائز اهمیت در نقاشی های سلمانی، تشویش و اضطرابی است که در لابه لای فرم ها و خطوط نقاشی های او دیده می شود. مثل این است که کابوسی روح او را آزرده که یقیناً هم همین طور است. نابسامانی های اجتماعی، مشکلات خانوادگی و تلاش مذبوحانه برای زندگی از جمله مسائلی هستند که روح هر انسان باشعور و حساسی را آزرده می سازد و به گونه ای خودنمایی می کنند که نظیر آن را در آثار این نمایشگاه می بینیم.

مردگانی که کفن های سفیدشان را دریده و از تاریکی گورستان می گریزند تا بار دیگر به دنیا بیایند و انتقامشان را از کسانی که آن ها را بی گناه به دیار عدم فرستاده اند، بگیرند.

این هنرمند جوان در نقاشی هایش به دنبال تزیینات جلوه ای، که اغلب هنرمندان هم سال او به کار می بردند، نبوده بلکه با قدرت منحصر به فرد آن چه را که وجود او را رنج می داد، به روی بوم آورد و در این راستا کاملا موفق است.

خریداران هنر بر این عقیده اند که آثار این هنرمند رنگین نیست، اما من به آن ها می گویم که آیا در عزاداری به جز رنگ سیاه، رنگ دیگری هم دیده می شود. رنگ های شاد و زنده با این شیوه بیانی هنرمند هماهنگی ندارند. خاکستری و رنگ های سیاه و سفید با عواطف هنرمند در این نوع بیان هماهنگی بیشتری دارد.

این گونه نقاشی ها به مذاق آن دسته از خریداران نوکیسه که نقاشی را در رابطه با رنگ مبلمان و فرش خودشان خریداری می کنند، هماهنگی ندارد. زیرا آن ها فلسفه هنر نقاشی و درون مایه فلسفی آثار هنری را که در لابه لای خطوط و فرم ها نهفته است، تشخیص نمی دهند. البته من به آن ها حق می دهم زیرا در زمینه شناخت هنر آموزش ندیده اند و این جاست که هنرمند تنها می ماند.