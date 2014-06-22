عکس خبری ۱ تیر ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۷ عکس : سعید فرامرزی مصاحبه با محسن وزیری مقدم محسن وزیری مقدم، مجسمه ساز شهیر ایرانی در مصاحبه اختصاصی به پرسش های خبرنگار مهر پاسخ داد. برچسبها محسن وزیری سعید فرامرزی مطالب مرتبط ماجرای تابلویی که به دربار شاه داده نشد/ اثر هنری نان سنگک نیست کتاب وزیریمقدم همزمان با بزرگداشت این هنرمند رونمایی میشود میوه باغم را چیده و درختانم را میشکنند/ گلزنی مجسمهساز 90 ساله ایرانی در برزیل اسم این آثار را «کیهانی» گذاشتهام/ انتقال نقاشیهای «شنی» به ایتالیا سنخیت نداشتن آثار تازه وزیری مقدم با کمسویی چشمانش/ «شهود رنگ» دیدنی است
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