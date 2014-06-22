۱ تیر ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۷

عکس : سعید فرامرزی

مصاحبه با محسن وزیری مقدم

محسن وزیری مقدم، مجسمه ساز شهیر ایرانی در مصاحبه اختصاصی به پرسش های خبرنگار مهر پاسخ داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha