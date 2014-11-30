نامه151 نماینده به روحانی برای احداث جاده در جنگل ابر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 151 نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور خواستند تا نسبت به اتمام عملیات اجرایی جاده علی آباد کتول (شیرین آباد)- ابرشاهرود اقدام شود.

بر این اساس در نامه ای که از سوی این نمایندگان خطاب به حسن روحانی امضا شده آمده است: این جاده از زمان جنگ جهانی دوم محل عبور و مرور بوده است و باعث رونق و تسهیل عبور و مرور و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی و تسهیل روابط تجاری با آسیای میانه از مهمترین اثرات آن است که در دولت نهم و دهم سه بار در استان گلستان و سمنان مصوبه هیات وقت بوده است که 8 کیلومتر آن باقی مانده است. از این رو مستدعی است دستور فرمایید تا نسبت به عملیات اجرایی الباقی این جاده اقدام نمایند.

به گزارش مهر مصوبه دولت احمدی نژاد برای احداث جاده در جنگل ابر به عنوان بخشی از جاده شیرین اباد - ابر پیش از این با مخالفت جدی دوستداران و کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی و سازمان محیط زیست روبرو شده است، کارشناسان این جنگل را لایه حفاظتی زمین و سپری برای حفاظت از منطقه ابر می‌داند و معتقدند احداث این جاده به جنگل زیبای ابر و اکوسیستم منطقه آسیب جدی می‌رساند.

در روزهای اخیر استاندار سمنان نیز با منظور حفظ اکوسیستم طبیعی این جنگل با احداث جاده در آن مخالفت کرده است.