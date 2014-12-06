616 تن انجیر از فارس صادر شد/ تولید 40 درصد انجیر فارس در استهبان

صمد رنجبری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در سال 91 حدود 10 هزار تن انجیر به ارزش 37 میلیون دلار از استان فارس صادر شد ولی این مقدار در سال 92 به چهار هزار و 538 تن و به ارزش 16 میلیون و 830 هزار رسید.

وی ادامه داد: در شش ماه نخست سال 93 نیز صادرات انجیر فارس نسبت به شش ماه نخست سال 92 از نظر وزنی 30 درصد و از نظر ارزشی 29 درصد کاهش داشته است.

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: پایین آمدن ارزش محصولات باعث کاهش صادرات انجیر شده و قیمت جهانی انجیر در حال حاضر چندان مناسب نیست و در حدود چهار دلار است.

رنجبری با بیان اینکه اگر رکود رفع شود اوضاع صادرات محصولات کشاورزی بهتر خواهد شد، گفت: قیمت های داخلی انجیر مناسب تر از قیمت های جهانی است و به طور کل صادرات انجیر چندان رونقی ندارد و در صورت بهبود قیمت های جهانی می توان شاهد بهتر شدن اوضاع صادرات بود.

وی با اشاره به اینکه سالانه 34 هزار تن انجیر به ارزش 600 میلیارد تومان در فارس تولید می شود، گفت: برداشت انجیر از مرداد ماه آغاز می شود، در شهریور به اوج خود می رسد و در مهرماه به اتمام می رسد.

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی فارس افزود: 100 درصد محصولات انجیر استان در سال 93 برداشت شده است.

رنجبری با اشاره به اینکه استهبان قطب تولید انجیر در فارس به شمار می آید، اظهار داشت: سالانه 12 هزار تن انجیر در استهبان تولید می شود که معادل 40 درصد از انجیر تولیدی استان است.