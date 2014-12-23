وزارت بهداشت واردات روغن پالم را ممنوع کرد/ قبله: ممنوعیت موقتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سریال جنجالی واردات روغن پالم و استفاده از آن در صنایع مختلف کشور، گویا تمامی ندارد. اولین بار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مصاحبه ای اعلام کرد که از روغن پالم به جای چربی مجاز در صنایع لبنی استفاده می شود و متاسفانه این روغن سرطان زا است و برای سلامتی مفید نیست.

از همان جا بود که جنجال ها بر سر روغن پالم آغاز شد. از یک سو تولیدکنندگان قرار داشتند که مدعی بودند از این روغن استفاده نکرده اند و از سوی دیگر، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد بودند که اعلام می کردند که روغن پالم نیازمند بررسی بیشتر است و استفاده از آن در 8 نوع محصول لبنی غیرمجاز اعلام شده است و در نهایت، اندکی از آتش روغن پالم به سردی گرایید.

اما اکنون وزارت بهداشت، به عنوان یک دستگاه در نامه ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که واردات روغن پالم جهت استفاده به عنوان مواد اولیه به کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع است و گمرک نباید اجازه ترخیص این کالاها را صادر کند.

در این میان محمد قبله، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام اخیر وزارت بهداشت می گوید: اختلاف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت بر سر واردات روغن پالم بر روی بیس آماری مصرف روغن نباتی در کشور و میزان واردات مورد نیاز است.

وی افزود: بر اساس مصوبه دولت، 30 درصد از میزان واردات روغن خام باید به واردات روغن پالم اختصاص یابد، بر همین اساس اینکه میزان واردات چقدر است که 30 درصد آن باید به واردات پالم اختصاص یابد، محل اختلاف است. در این میان وزارت صنعت معتقد است که میزان مصرف 1 میلیون و 400 هزار تن است که از این رقم 30 درصد معادل 420 هزار تن باید به واردات روغن پالم اختصاص یابد، در حالیکه وزارت بهداشت سقف واردات پالم را بر مبنای 30 درصد، 360 هزار تن اعلام کرده است.

قبله گفت: به همین دلیل حال که واردات 360 هزار تن پالم به کشور به صورت کامل انجام شده، وزارت بهداشت در نامه ای به گمرک اعلام کرده است که فعلا از ترخیص روغن پالم جلوگیری شود تا در جلسه ای که فردا چهارشنبه 3 دیماه میان دو وزارتخانه برگزار می شود، این موضوع تعیین تکلیف شود.