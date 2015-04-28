محمد فربد در گفتگو با مهر در مورد اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد در رابطه با بازگرداندن ماست‌های صادرشده به عراق به دلیل وجود روغن پالم، اظهارداشت: به احتمال زیاد محصولات مذکور مربوط به واحدهای کوچک مناطق مرزی هستند، چون در اعضای انجمن صنفی چنین چیزی گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه این محصولات قطعا مربوط به انجمن نیست، گفت: در مناطق مرزی معاملات زیادی انجام می‌شود و لزوما هم همه کالاها از برندهای معتبر نیستند، ضمن اینکه متاسفانه ما از محل این اتفاق و برند این محصولات بی اطلاع هستیم.

فربد با اشاره به اینکه به پیشنهاد انجمن صنایع لبنی استفاده از پالم در تمامی محصولات لبنی به جز بستنی ممنوع شده است، افزود: پالم تقریبا در همه بستنی‌ها به ویژه در روکش این محصولات مصرف می‌شود و مجاز است.