به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهاجر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده است که هم در تولید گندم و هم در دانه‌های روغنی خودکفا شویم اما برای خودکفایی در گندم باید کشت دانه‌های روغنی را هم داشته باشیم.

مجری طرح تولید دانه‌های روغنی با اشاره به واردات ۴ میلیارد دلاری دانه‌های روغنی اضافه کرد: بسیاری در پی این سود هستیم و این ربطی به دولت‌ها ندارد زیرا مصرف سرانه روغن در کشور از حدود ۲ کیلوگرم درسال ۱۳۴۰ به بیش از ۲۰ کیلوگرم در حال حاضر رسیده است ضمن اینکه تولید مرغ و تخم مرغ هم به تامین کنجاله بستگی دارد.

مهاجر با بیان اینکه برای خودکفایی در زمینه روغن طرحی ۱۰ ساله تدوین کردیم و این طرح جواب داد، افزود: طبق طرح تا سال ۸۶ پیش رفتیم و به تولید ۳۲۰ هزارتن کلزا رسیدیم که اکنون این عدد به ۵۰ هزار تن رسیده است.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که ناظر قیمت و میزان واردات دانه‌های روغنی کیست؟ گفت: وزارت جهاد کشاورزی به تازگی این مسئولیت را بر عهده گرفته است.

وی با بیان اینکه واردات دانه‌های روغنی ربطی به جناح خاصی و یا دولت خاصی ندارد، افزود: هر کدام از افراد واردکننده به یک جناح نزدیکند و هر جناح که بر سر کار بیاید آنها نفوذ می‌کنند و کار را انجام می‌دهند.

مهاجر اضافه کرد: کسانی که دانه‌های روغنی را وارد می‌کنند صاحبان کارخانجات روغن نباتی و روغن کشی هستند که این ظاهر ماجراست.

وی ادامه داد: باطن ماجرا این است که واردکننده‌ها این کارخانجات را در اختیار دارند و سود خود را بیشتر از طریق واردات به دست می آورند و در حقیقت برخی اوقات کارخانه‌های آنها تعطیل است.

مهاجر با بیان اینکه زنجیره‌ای وجود دارد از کشاورز به عنوان تولید کننده تا کارخانجات روغن کشی وکارخانجات روغن نباتی که این زنجیره باید تکمیل شود، افزود: در کشور روغنی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد از کیفیت لازم برخوردار نیست مثلاً روغن پالمی که وارد می‌شود ۱۲ و نیم درصد مخلوط روغن‌های دیگر می‌شود و گاهی اوقات این رقم تا ۷۵ درصد افزایش می‌یابد این در حالی است که کیفیت اکثر محصولات کشاورزی تولید داخل از محصولات مشابه خارجی بهتر است.

وی ادامه داد: به‌جای توافق کارخانجات روغن کشی، کارخانجات روغن نباتی با وزارت جهاد کشاورزی توافق کردند و واردکنندگان که صاحب کارخانجات روغن نباتی هم هستند زمانی که با کاهش جهانی قیمت روغن مواجه شدند توافقی را که با این وزارت منعقد کرده بودند اجرا نکردند؛ وزارت جهاد کشاورزی هم با این اقدام آنان برخورد می‌کند.

مهاجر با بیان اینکه همه امکانات برای کشت دانه روغنی کلزا فراهم شده است، از کشاورزان خواست که به موقع کشت کنند و از مسئولان هم خواست امکانات لازم را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در وزارت جهاد کشاورزی حتی یک کیلوگرم دانه روغنی وارد نمی‌کنیم.

واردات دانه‌های روغنی در دست ۵ تا ۶ نفر است

در ادامه این گفتگو، عباسی پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در تأمین امنیت غذایی کشور از جمله در حوزه دانه‌های روغنی دچار مشکل هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تایید می‌کنید که ۵۰ درصد واردات دانه‌های روغنی توسط ۴ نفر انجام می‌شود؟ افزود: یکی از واردکنندگان عمده دانه‌های روغنی، شرکت بازرگانی دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و دیگری بخش خصوصی است.

پاپی زاده با بیان اینکه قطعا در این زمینه انحصار و رانت وجود دارد، افزود: در این زمینه تحقیق و تفحص انجام شده و گزارش آن را در سال ۹۳ به قوه قضائیه ارسال کردیم.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که در بحث واردات اتفاقاتی افتاده است که ختم به برخی اعمال نظرها شده است.

پاپی زاده با اشاره به اینکه برای رفع اشکال باید در بخش دولتی بازنگری شود، افزود: بر اساس تحقیق و تفحص در شرکت دولتی بازرگانی که واردات دانه های روغنی را مدیریت می‌کند به روابطی رسیدیم، اما این مستلزم آن است تا قوه قضائیه احکام را صادر کند تا نام‌ها را اعلام کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این زمینه سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مبادلات تجاری داریم، اضافه کرد: کمتر از ۵ تا ۶ نفر در این موضوع دخیل هستند.

پاپی زاده در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت جهاد کشاورزی با انجمن صنفی صنایع روغنی نباتی توافق کردند که آنها در قبال خرید تولید داخل، کار واردات دانه‌های روغنی را انجام دهند؟ گفت: دو طرف سال ۹۴ در این زمینه به توافق رسیدند اما هنوز اجرایی نشده است.

وی افزود: اقتصاد ما دچار رانت‌هایی است که برخی افراد و جناح‌ها وقتی به این رانت ها دست پیدا می‌کنند کارهایی انجام می‌دهند.

پاپی زاده اضافه کرد: بر اساس تحقیق و تفحصی که از شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شد واقعیت این است که ارتباطاتی با واردکنندگان وجود دارد.

وی درباره تحقیق و تفحص از کالاهای اساسی از جمله روغن، گفت: حدود ۵ ماه پیش گزارش این تحقیق و تفحص را تقدیم قوه قضاییه کردیم و در مرحله رسیدگی است.

پاپی زاده در ادامه گفت: مجلس در سال ۹۱ صفر تا صد مدیریت تولید، توزیع و بازار رسانی دانه‌های روغنی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است.

وی افزود: رانت واردات دانه‌های روغنی در خود شرکت دولتی اتفاق می‌افتد زیرا مدیریت واردات در اختیار دولت است.

پاپی زاده ادامه داد: اگر دولت‌ها پذیرفتند که چنین فسادی در واردات دانه‌های روغنی و یا دیگر واردات مانند خودرو وجود دارد باید خود دولت با عزم راسخ ورود و برخورد کند و واردات را به دست افراد صالح بسپارد.