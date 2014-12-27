۶۰۰ هزار ایرانی فاقد کارت ملی‌/ صدور یک میلیون کارت هوشمند ملی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی در حاشیه همایش «روز ملی ثبت احوال» در جمع خبرنگاران، افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون شناسنامه مکانیزه برای متقاضیان صادر شده و امیدواریم با تامین اعتبارات لازم،برای صدور گسترده شناسنامه مکانیزه هم فراخوان داشته باشیم.

وی همچنین به کارت هوشمند ملی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای صدور کارت هوشمند در کشور فراهم است؛ به طوری که تا به امروز یک میلیون کارت هوشمند صادر شده است.

معاون وزیر کشور گفت: صدور کارت ملی شناسایی قدیم متوقف شده و در صورتی که اعتبار برای تامین بدنه کارت هوشمند فراهم شود، امکان فراخوان عمومی خواهیم داشت.

ناظمی اردکانی در خصوص امکانات کارت هوشمند ملی نیز گفت: این کارت غیر قابل جعل و لیزری بوده و کاربرد اصلی آن، شناسایی هویت افراد در فضای مجازی است و از طریق این کارت، امکان اتصال به پایگاه ثبت احوال و سایر دستگاه‌ها خواهیم داشت.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این سئوال که آیا کارت هوشمند برای ایرانیان خارج از کشور نیز صادر می‌شود، گفت: در صورتی که شرایط و اعتبارات لازم برای صدور گسترده کارت هوشمند فراهم شود، می‌توان از طریق کنسولگری‌ها برای ایرانیان خارج از کشور نیز کارت هوشمند صادر کرد.

ناظمی اردکانی در مورد تعداد افرادی که کارت ملی ندارند نیز گفت: بر اساس آخرین آمارهای موجود، در حال حاضر ۶۰۰ هزار نفر کارت ملی دریافت نکرده‌اند و فراخوان داده‌ایم که تا پایان امسال این افراد به ثبت احوال، مراجعه و کارت ملی دریافت کنند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

به گفته وی، افرادی که برای اولین بار کارت ملی دریافت می کنند، کارت هوشمند ملی برای آنها صادر خواهد شد و دیگر صدور کارت ملی متوقف شده است.