به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب نهمين «دوسالانه ملی نگارگری ايران» با همكاری دفتر هنرهاي تجسمی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و انتشارات يساولی در پايان دوسالانه رونمايی می شود.

كتاب نهمين «دوسالانه ملی نگارگری ايران» در سه بخش آثاری از هنرمندان و استادان نگارگری از دوره بهزاد به بعد تا امروز يعنی شش دهه اخير از گنجينه موزه هنرهای معاصر تهران و گنجينه شخصی يساولی را در كنار آثار بخش غير رقابتی و رقابتی دوسالانه در بر مي گيرد.

نهمين «دوسالانه ملی نگارگری ايران» در رشته های نقاشی ايرانی، تذهيب، تشعير، گل و مرغ و طراحی سياه قلم كه از 15 آذرماه گذشته در موسسه فرهنگی هنری صبا آغاز شده است، 13 دي ماه جاری به كار خود پايان می دهد.